Summer Camp al campo sportivo di Falconara. Anche una settimana coi preparatori del Milan

Già confermato il campus estivo multisport per l’estate 2024 al campo sportivo di Falconara, a Lerici. "Il SummerCamp è una realtà rodata, grazie all’organizzazione dell’associazione Stelle nata appositamente per curare il campo estivo", spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport che continua: "L’amministrazione comunale finanzia le attività ricreative estive dei ragazzi con un contributo di 30mila euro e fornendo la logistica adata all’attività come la tensostruttura posizionata al parco di Falconara". Il SummerCamp avrà una durata di 10 settimane dal 10 giugno al 9 agosto e i ragazzi partecipanti saranno impegnati dalle 8 alle 17, nelle varie attività sportive proposte. In contemporanea per una settimana ci sarà, sempre nel parco di Falconara, il Milan Junior Camp, il campus estivo patrocinato da Ac Milan con i preparatori della famosa società calcistica. "Per noi è un grande piacere ospitare un’iniziativa prestigiosa come questa e ci auguriamo che possa essere ripetibile" commenta Carnasciali.