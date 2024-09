Scandicci vince due derby e allunga la striscia

Lo scorso anno, il derby fiorentino della Serie A1 tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci aveva aperto la stagione 2023-24. A Palazzo Wanny, però, l’ha fatta padrone Scandicci (poi arresasi nella finale dei play-off scudetto contro Conegliano), firmando un record. Le ragazze di Massimo Barbolini – sostituito quest’anno dal francese Stephane Antiga – hanno infatti vinto entrambe le sfide della stagione regolare per 3-0, estendendo la striscia di vittorie nei derby a quota 11. L’ultimo successo de Il Bisonte risale d’altronde al 3-2 nei quarti di finale della Coppa Italia 2019. Nessuno, nella scorsa stagione, ha messo giù più palloni della fresca campionessa olimpica Ekaterina Antropova, con 700 punti all’attivo. Avere un opposto del genere in organico, in fondo, ha fatto la differenza sia per Barbolini che per Julio Velasco a Parigi 2024 (alternandola con Paola Egonu). Un assaggio, alla prima giornata, lo aveva avuto anche Il Bisonte Firenze, sconfitto per 3-0 (25-20, 25-19, 25-18) dalla corazzata scandiccese, con Antropova eletta MVP e autrice di ben 15 punti. Poco da fare sin dall’inizio per Carlo Parisi e la sua squadra, ancora poco rodata dopo i nuovi innesti e priva di Cesé Montalvo. Sul tabellino, la migliore delle bisontine è Mayu Ishikawa con 10, ma la contesa è incerta solo per la prima metà del secondo set: qui Il Bisonte va spedito fino al 7-11, prima di subire un pesante parziale di 18-9 che ne spezzerà anche le ultime speranze. Il terzo set, quindi, è quello meno equilibrato, con Scandicci subito in fuga fino al 25-18 conclusivo. In termini di punteggio, il match di ritorno si rivela ancora più severo nei parziali a favore di Antropova e compagne (17-25, 19-25, 18-25). A spiccare, su tutte, non è però l’opposto, bensì la cinese Zhu Ting, che mette a referto 16 punti col 100% dell’efficienza in attacco. Anche in questo caso, il secondo set è quello più equilibrato, dove le bisontine resistono al massimo fino all’11-11 prima di cedere il passo alle avversarie. Nell’ultimo parziale, invece, sale di nuovo in cattedra Antropova con Britt Herbots. Dal 12-13, arriva ancora un mortifero parziale di 6 punti a 12 per il team di Barbolini, che confermano il dominio della Savino Del Bene nel derby, con una sola sconfitta negli ultimi 16 precedenti.