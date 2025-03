Piccini 1882: Innovazione e Tradizione Vinicola nella Valdelsa

Nel cuore della Valdelsa, un territorio noto per le sue tradizioni vinicole e la bellezza paesaggistica, sorge una delle realtà imprenditoriali più solide e dinamiche d’Italia: Piccini 1882. Fondata più di 140 anni fa, oggi questa azienda rappresenta una delle forze trainanti dell’economia del distretto imprenditoriale della Valdelsa, riconosciuta a livello mondiale per la qualità dei suoi vini. Con oltre 140 anni di esperienza alle spalle, Piccini 1882 è una delle aziende vinicole più importanti non solo della Valdelsa, ma di tutto lo Stivale. La sua storia affonda le radici in una tradizione familiare che si tramanda da generazioni, ma ciò che la distingue è la capacità di innovarsi e di adattarsi alle sfide del mercato globale. La crescita esponenziale degli ultimi anni è un chiaro esempio di questa evoluzione.

Mario Piccini, presidente e amministratore delegato dell’azienda, descrive la realtà attuale dell’impresa con una visione chiara e ambiziosa. "Abbiamo più di 140 anni di vita, ma siamo una startup – afferma il patron –. L’azienda, pur avendo una lunga e prestigiosa storia, non ha mai smesso di innovare. Questa mentalità imprenditoriale, che fonde tradizione e modernità, ci ha permesso di crescere in modo impressionante, passando da un fatturato di 63,3 milioni di euro nel 2020 a 179 milioni di euro nel 2024. Un risultato che non solo testimonia la solidità dell’impresa, ma anche la sua capacità di fare fronte alle sfide di un mercato in continua evoluzione".

L’azienda è un motore economico fondamentale per la zona, contribuendo alla crescita e allo sviluppo di una delle regioni più apprezzate per la produzione di vino. Il suo impatto sul territorio si riflette non solo nell’occupazione diretta, ma anche nell’indotto che genera. "Essere parte di questa terra è una grande responsabilità, ma anche una grande opportunità – continua Mario Piccini –. Abbiamo una visione chiara del nostro ruolo, che va oltre la produzione di vino. Vogliamo continuare a essere un motore per l’economia locale, creando valore per la comunità ed allo stesso tempo diffondere la cultura del vino nel mondo".

Piccini 1882 è una delle aziende che ha contribuito a rendere la Valdelsa una delle aree imprenditoriali più apprezzate a livello internazionale, grazie alla qualità e alla tipicità dei suoi prodotti. Uno degli aspetti distintivi dell’azienda è l’attenzione alla sostenibilità. Piccini 1882 ha infatti intrapreso un percorso di crescita che rispetta l’ambiente e valorizza il territorio, investendo in pratiche agricole sostenibili e in tecnologie ecocompatibili. Piccini 1882 non è solo una delle aziende vinicole più importanti d’Italia, ma anche una realtà che ha saputo interpretare al meglio la tradizione e l’innovazione, creando un modello di crescita e successo che unisce il rispetto per le radici e la capacità di guardare al futuro.

Grazie a una leadership forte e visionaria, l’azienda ha più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi tre anni, consolidando la propria posizione di leader nel panorama vinicolo mondiale. "Siamo più di un’azienda vinicola – conclude Mario Piccini –. Siamo una realtà che cresce, che innova e che porta con sé il nostro territorio, raccontando al mondo la bellezza del vino".