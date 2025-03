Pellenc Italia: Innovazione e Sostenibilità nella Tecnologia Verde

Pellenc Italia: un’eccellenza nella tecnologia verde a basso impatto ambientale Pellenc Italia è una delle realtà più rilevanti nel panorama delle attrezzature professionali per la gestione agricola, manutenzione delle aree verdi, l’igiene ambientale e lo spazzamento.

Fondata nel 1997, Pellenc Italia ha consolidato la sua posizione di leader nel settore, diventando con la casa madre francese un punto di riferimento internazionale per la progettazione e produzione di attrezzature ecologiche e innovative. L’azienda si distingue per l’introduzione delle prime batterie agli ioni di litio per elettroutensili portatili destinati alla manutenzione delle aree verdi, riducendo l’impatto ambientale e garantendo prestazioni superiori. Pensando in primis all’ergonomia delle attrezzature per rendere il lavoro più snello, confortevole e meno impattante per gli operatori. "Fin dal nostro ingresso nel mercato, abbiamo deciso di puntare sulla sostenibilità, creando strumenti che non solo rispondono alle esigenze di efficienza, ma riducono anche l’impatto ambientale – afferma Paolo Salvestrini, Amministratore Delegato di Pellenc Italia – L’adozione delle batterie agli ioni di litio ha permesso di rendere le attrezzature più performanti, leggere e durature, ma soprattutto ecologiche".

L’impegno per l’ambiente e l’innovazione è alla base di ogni prodotto Pellenc, che vanta una gamma di attrezzature professionali destinate alla viticoltura, olivicoltura, arboricoltura e alla manutenzione di spazi verdi pubblici e privati oltre all’igiene urbana e lo spazzamento. "Pellenc Italia è sinonimo di qualità e innovazione. La nostra attenzione alle normative comunitarie in materia di inquinamento acustico e olfattivo ci consente di offrire attrezzature che rispettano le leggi vigenti, senza compromettere le prestazioni – continua Paolo Salvestrini –. L’azienda non si limita a proporre prodotti, ma si impegna anche ad assistere i propri clienti con un servizio di consulenza e assistenza qualificata. Il marchio Pellenc è così sinonimo di affidabilità, grazie a un supporto costante, che va oltre la semplice vendita, garantendo la massima longevità e rendimento delle attrezzature".

Oltre alla qualità dei suoi prodotti, Pellenc Italia è un punto di riferimento anche per l’economia locale, contribuendo al distretto economico della Valdelsa, una zona che si distingue per la sua tradizione industriale. Grazie alla sua presenza, Pellenc ha rafforzato il tessuto economico e sociale del territorio, creando numerosi posti di lavoro e sviluppando una filiera sostenibile nel settore del verde. Pellenc Italia ha fatto della sostenibilità e dell’innovazione il proprio modus operandi, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento all’ambiente. Le attrezzature Pellenc sono caratterizzate da quattro principi fondamentali, racchiusi nell’acronimo ’Iper’: Innovative, Professionali, Ecologiche e Redditizie. La qualità dei prodotti, insieme alla loro sostenibilità, si traduce in una scelta vantaggiosa non solo per l’ambiente ma anche per chi li utilizza, aumentando la produttività, riducendo i costi operativi e tutelare l’operatore grazie all’ergonomia delle attrezzature.

"Pellenc Italia è una realtà in continua crescita, che ha saputo interpretare le sfide del presente e anticipare le necessità di un futuro più sostenibile. Affidarsi a Pellenc significa scegliere un partner che guarda al futuro, con la consapevolezza di fare la scelta migliore per l’ambiente e per la propria attività – conclude Paolo Salvestrini –. Pellenc Italia rappresenta l’esempio concreto di come l’innovazione possa coniugarsi con il rispetto per l’ambiente, portando benefici a tutti".

L.A.