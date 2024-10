Oltre 90 ’ambasciatori’ del remo. Pool di veterani per promuovere il rilancio delle gare folkloristiche

Festa dello sport e delle tradizioni, quelle veraci che ricamano da sempre la storia di Livorno. Si è svolta a Palazzo Comunale un’iniziativa dedicata al mondo remiero labronico: in Sala delle Cerimonie sono stati ricevuti dal sindaco Luca Salvetti gli “ambasciatori del remo”, un centinaio di “veterani” ai quali è stata consegnata una pergamena ricordo, e a sei di loro, i “meno giovani”, anche una medaglia.

"Questa premiazione – ha detto il sindaco, affiancato dal presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino – vuole ricordare le persone che per vari anni hanno contribuito al bene della città attraverso la rappresentazione folcloristica e sportiva più importante: quella del remo. L’idea è nata a una cena, subito recepita da Piero Tarquini che è stato l’animatore di questa iniziativa. Si tratta del primo degli appuntamenti, perché di ambasciatori del remo ce ne sono ancora tanti e verranno premiati nelle prossime occasioni. Un modo per assegnare un giusto riconoscimento e perché c’è l’esigenza dell’amministrazione comunale e della città di avere persone che si affianchino come “ambasciatori” del remo livornese in modo da rimettere al centro questo ’mondo’. Il vostro obiettivo sarà coinvolgere - quotidianamente, o una volta al mese o quando riterrete più opportuno - una persona, un giovane soprattutto, spiegandogli cos’è questa tradizione e provando a portarlo a vedere le gare e magari avvicinarsi a qualche sezione nautica. Questa è l’idea base che ho condiviso con Michele De Martino, che in questo caso rappresenta idealmente tutte le sezioni nautiche, tutto il mondo delle gare remiere, del Palio Marinaro, della Barontini, della Risi’atori e le altre gare che abbiamo organizzato".

Ecco l’elenco degli “ambasciatori” premiati, accanto alla cantina di appartenenza o quella in cui hanno “iniziato”. Giovanni Baldi (Pontino); Mario Baldi (Pontino); Luca Barcacci (Venezia); Mauro Basile (Pontino); Adrea Barni (Antignano); Francesco Bastogi (Borgo); Mauro Berni (Antignano); Dismo Bertini; Alessandro Biasci (Borgo); Walter Bollati (Ovosodo); Emilio Braccini (medagliato); Giovanni Branchetti (Ardenza); Roberto Brosolo (Borgo); Pietro Carloni; Giuseppe Cardosi (Antignano); Massimo Carnevali (Borgo); Paolo Chelli (Ardenza); Alessandro Ciari (Borgo); Piero Costanzo (Borgo); Maurizio De Maria (Ardenza); Michele De Martino (Venezia); Mario Del Bimbo (Ovosodo); Gino Dello Sbarba (Antignano); Alvaro Dovicchi; Fabio Ferroni (Pontino); Claudio Filippi (Ovosodo); Paolo Fiordi (Venezia); Andrea Fraschetti (Venezia); Riccardo Fraschetti (Borgo); Stefano Galoppini (Antignano); Fabio Gambini (Borgo); Francesco Ghio (Ardenza); Riccardo Giuliani (Venezia); Marco Goti (Ardenza); Maurizio Grassini (Borgo); Massimo Guidi (Pontino); Riccardo Laucci (Venezia); Stefano Lelli (Antignano); Attilio Lemmi (Pontino, medagliato); Giuliano Lombardi (Pontino); Roberto Lomi (Borgo); Sergio Lomuscio (Venezia); Floriano Lonzi (Pontino); Marcello Lonzi; Stefano Lulli; Alessandro Mainardi (Borgo); Nando Malacarne (Borgo, medagliato); Massimo Mancini (Venezia); Stefano Mancini (Venezia); Wladimiro Mannocci (Venezia); Ale Marconcini (Ovosodo); Marco Marconcini (Ovosodo); Giancarlo Mariotti (Pontino); Riccardo Mataresi (Borgo); Fausto Mazzoni (Venezia); Massimo Minuti (Borgo); Alessandro Morelli (Borgo); Paolo Morelli (Ardenza); Andrea Moretti; Fabrizio Mori (Ovosodo); Alessandro Nencioli (Ardenza); Enrico Nencioli (Ardenza); Luca Ondini (Borgo); Gianpiero Pagni (Ardenza); Vito Palazzolo (Ardenza); Paolo Paolotti (Ardenza); Emilio Pedani (Venezia); Fabrizio Pedani (Venezia); Antonio Perullo (Borgo); Luciano Perullo (Borgo); Stefano Perullo (Venezia); Mauro Pessi; Fabio Pittaluga (Borgo); Maurizio Pittaluga (Borgo); Stefano Pizzi (Venezia); Stefano Quercioli (Venezia); Angelo Raccuglia (Antignano); Fabricio Raccuglia (Antignano); Cesare Rossi (Venezia); Alfredo Salvadori (Venezia); Luca Sammuri (Borgo); Roberto Sammuri (Ovosodo); Riccardo Simonti (Venezia); Giorgio Sonetti (Ardenza, medagliato); Stefano Sonetti (Ardenza); Sirio Sostegni (Borgo); Luigi Suardi (Venezia, medagliato); Piero Tarquini (Venezia, medagliato); Roberto Tognoli (Antignano); Fabio Turrini (Venezia); Emiliano Valentini (Antigjano); Alessandro Vezzi (Ardenza).