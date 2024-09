Nel 2014 ha guidato la Polonia sul tetto del mondo

Nel settembre del 2014 la Polonia ha scritto una vera pagina di storia del volley mondiale maschile, conquistando la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di Pallavolo 2014, che si sono giocati proprio nel paese dei vincitori. La squadra allenata era allenata proprio da Stéphane Antiga, attuale coach della Savino Del Bene Volley, ha superato il Brasile in una finale combattuta, imponendosi con il punteggio di 3-1 (25-18, 22-25, 23-25, 22-25). Si tratta del secondo titolo mondiale per la Polonia, a 40 anni di distanza dal trionfo del 1974. Protagonista assoluto della serata è stato Mateusz Mika, autore di una prestazione da incorniciare: il suo contributo di 22 punti ha fatto la differenza contro la squadra brasiliana un avversario estremamente ostico per chiunque lo incontri. Nonostante una prestazione più contenuta rispetto alle aspettative, Mariusz Wlazly, l'opposto polacco, ha comunque dato il suo contributo segnando 14 punti e ricevendo il meritatissimo riconoscimento di MVP del torneo. Mentre il team stellare di Antiga portava alto il nome della Polonia nel mondo del volley, nel match per il terzo posto, la Germania ha sconfitto la Francia con un netto 3-0 (25-21, 26-24, 25-23), conquistando così la medaglia di bronzo. Tra i tedeschi, hanno brillato le prestazioni di Georg Grozer, che ha totalizzato 19 punti, seguito da Denis Kaliberda con 13 e Sebastian Schwarz con 12.