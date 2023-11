L’università del tempo libero. Lo scopo? Stimolare la curiosità. Per aprirsi alla vita e agli altri

Suo scopo non è riempire la mente. Di nozioni, freddi concetti o enciclopedico sapere. Ma, attraverso spunti sempre nuovi, accendere il fuoco della curiosità e dell’interesse che spingono ad aprirsi alla vita e agli altri; creando un ambiente vivace e fecondo di incontro, confronto e scambio. Infine, diventare punto di riferimento e preziosa realtà per un’intera comunità. Quella del comune di Bolano. E’l’Università del Tempo Libero di Ceparana, sul territorio da ben 27 anni e che l’11 novembre ha inaugurato, dedicandolo al professor Matteo Caleo, il nuovo anno accademico. Nata nel 1996 ad opera di cinque docenti, vanta oggi 34 insegnanti tutti volontari e un’offerta formativa di 37discipline. Gli argomenti riguarderanno astronomia, arte, cartografia, cinema, fotografia, filosofia, informatica, inglese, cucina con la chef Silvia Cardelli dell’Osteria della Corte; e altre ancora.

Novità di quest’anno, nel programma stilato dal comitato tecnico guidato da Maria Filomena Vortice sono naturopatia, tango argentino e legno creativo. "Il corso di naturopatia – spiega Maria Filomena Vortice, presidente di U.T.L. – si articola in incontri dal titolo “Sintonia con la natura – L’Autunno” e la pratica dello yoga su sedia, pensata proprio per chi, tra i nostri discenti, non può praticare attività ginnica ad alta intensità. Per la prima lezione di tango argentino invece (N.d.R. tenutasi il 15 novembre scorso presso l’auditorium del comprensorio scolastico ceparanese) abbiamo creato un evento sul tema della violenza sulle donne, in cui la maestra Anna Marzi ha dimostrato che l’abbraccio, figura tipica di questa danza, può diventare strumento e mezzo di prevenzione." L’UTL prevede inoltre quest’anno escursioni dedicate alla ricerca e riconoscimento delle erbe aromatiche con un esperto. Altre gite saranno programmate nella stagione primaverile. L’iscrizione di 10 euro annuali, senza ulteriori spese, consente di partecipare a tutti i corsi erogati, le cui lezioni si svolgeranno, tre volte alla settimana, presso il centro sociale Polis in via Fermi, 3. Da quest’anno presente un altro docente universitario, Alessandro Cellerino, della Scuola Normale di Pisa; che tratterà l’invecchiamento e la longevità. "La nostra università – conclude Vortice - che è aperta a tutti si prefigge l’obiettivo di suscitare interesse, curiosità e, soprattutto, lo stare bene insieme".

Alma Martina Poggi