La Savino Del Bene a caccia del titolo Si parte contro Cuneo, poi il derby

La Savino Del Bene Volley, dopo la finale scudetto della scorsa stagione, riparte con rinnovate ambizioni per inseguire il sogno tricolore. Il braccio di ferro contro Conegliano appare un copione già scritto, con Milano pronta a complicare i piani delle due finaliste della scorsa stagione. Sarà necessario cancellare in fretta la delusione maturata in dirittura d’arrivo e ripartire con la convinzione di poter competere fino in fondo, questa volta senza battute d’arresto. La Savino Del Bene vuole primeggiare, e per farlo si affiderà sull’esperienza della campionessa olimpica Ekaterina Antropova, tornata da Parigi con la medaglia d’oro al collo conquistata dalle ragazze di Julio Velasco. Il precampionato della formazione del nuovo tecnico francese Stéphane Antiga è stato piuttosto incoraggiante; le amichevoli hanno dato delle buone indicazioni, confermate anche dalla Courmayeur Cup in cui la squadra ha dimostrato di tenere ottimamente il campo contro una formazione attrezzata come il Numia Vero Volley Milano; la sconfitta con la compagine lombarda ha lasciato buone sensazioni, meno brillante la partita nella finalina per il terzo posto contro l’Igor Gorgonzola Novara allenata da Bernardi, in cui le ragazze di Scandicci non sono riuscite a ripetere la performance offerta contro le milanesi. L’avvio casalingo in campionato non appare particolarmente impegnativo contro Cuneo, così com’è alla portata il derby contro il Bisonte programmato alla seconda giornata così come le successive sfide con Perugia, Busto Arsizio e Volley Talmassons Fvg. Il primo scontro diretto è in programma il 3 novembre a Conegliano dove la formazione toscana avrà modo di sostenere il primo vero esame della stagione. Il calendario successivamente presenta un’altra sfida impegnativa contro la formazione di Bergamo. La seconda parte del girone propone due trasferte consecutive: la prima a Vallefoglia contro la compagine marchigiana, la seconda nella Capitale contro Roma Volley. La partita casalinga contro Chieri e la successiva trasferta di Pinerolo serviranno a testare lo stato di salute della squadra toscana che nel giorno dell’Immacolata ospiterà Milano, l’altra antagonista per il titolo. Il girone di andata si conclude con la trasferta di Novara contro l’Igor Gorgonzola. Complessivamente il calendario della Savino Del Bene appare piuttosto equilibrato senza considerare gli impegni europei della squadra in CEV Champions League che alzeranno il livello di difficoltà anche in campionato.