Il Teatro Civico si riveste di rosso. E intanto tocca le 42mila presenze

Si è chiusa con 42mila presenze la stagione 2023-2024 al Teatro Civico della Spezia. Tredici spettacoli nella stagione di prosa, sei spettacoli per la stagione ragazzi, diciannove appuntamenti extra stagione, oltre, ovviamente, ai tradizionali ’Concerti a Teatro’ e al nuovo format del ’Trac Festival’ sono stati i protagonisti indiscussi della scena culturale del territorio spezzino, e non solo, uniti agli incontri con registi, attori e compagnie, ospitati al Pin.

Grande soddisfazione da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Una stagione fantastica è stata la protagonista indiscussa del panorama culturale spezzino dell’inverno e della primavera scorsi. Nel nostro Teatro Civico si sono esibiti attori e personaggi dello spettacolo di livello nazionale e internazionale e non possiamo che essere entusiasti del risultato raggiunto in termini di presenze. Inoltre hanno visto un grandissimo successo sia la novità del Trac Festival, che ha conquistato il pubblico con gli spettacoli nello chapiteau, sia gli appuntamenti al Pin, che sono stati molto partecipati, confermandosi un’occasione unica per confrontarsi con gli attori". Un risultato più che positivo anche dall’osservatorio del direttore artistico Alessandro Maggi: "Dal cartellone di prosa in abbonamento al Teatro Ragazzi, dagli spettacoli e concerti di musica leggera e classica fino al Trac Festival: tutto questo valorizza la qualità di un’offerta sempre più variegata. Il Civico si conferma come un punto di riferimento culturale e teatrale a tutto tondo, in grado di coinvolgere un pubblico ogni anno più differenziato, a cui va il mio ringraziamento".

Ma non è tutto. Nei giorni scorsi sono infatti partiti ufficialmente i lavori di ammodernamento della struttura finalizzati, tra l’altro alla sostituzione delle 703 poltrone in platea e dei tendaggi. L’incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo d’impresa Ares Line Spa, per complessivi 728mila euro. Le nuove sedute saranno di ultima generazione, con imbottitura di colore rosso e fiancate in legno con rifiniture in rovere, per armonizzarsi ai legni già presenti in sala. Inalterati invece rimarranno gli spazi per le persone con ridotta capacità motoria che garantiscono la collocazione di quattro carrozzine. L’inaugurazione è prevista per il prossimo ottobre in concomitanza con la nuova stagione teatrale.