Il ritorno in Coppa Italia

Subentrato dopo l’esonero di Massimo Bellano nel dicembre del 2022, Parisi ha avuto il merito, nell’unica stagione intera sulla panchina del Bisonte, di riportare la società a disputare la Coppa Italia dopo un anno di assenza. Poi, purtroppo, il sistema delle teste di serie non ha sorriso alle sue ragazze. L’ottavo posto nel girone d’andata infatti le obbligava alla sfida nei quarti di finale contro l’insormontabile Imoco Volley (autrice dell’ennesimo “double” in patria a fine stagione). L’armata di coach Andrea Santarelli non ha lasciato scampo alle bisontine, arresesi col punteggio di 3-0 (25-19, 25-13, 25-19). Un match controllato dall’inizio alla fine dalle pantere, complici anche i 19 punti di Isabelle Haak e i 12 di Khalia Lanier (premiata come MVP).