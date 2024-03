Il programma dei sei incontri. Con la sorpresa dello chef

Il biglietto di ingresso a Anteprima Vini della Costa Toscana dà diritto alla partecipazione alla tavola Condimenti. Possibilità di prenotazione fino ad esaurimento posti a [email protected].

Vediamo il dettaglio del programma di domenica.

Alle 12 Falsi miti e curiosità del cibo in epoca romana con Antonino Pittà, ricercatore e docente di Letteratura Latina all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Alle 15 Cibreo: una storia di cultura in cucina con Giulio Picchi, figlio del celebre chef e patron del Cibreo, un teatro dove va in scena arte, cultura e buon cibo.

Alle 17 Il vino nel mondo della pasticceria con Loretta Fanella, pastry chef con Albert Adrià, sceglie di tornare nell’amata Italia e aprire una sua attività a Livorno.

Questi gli appuntamenti di lunedì: alle 12 La cucina protegge la memoria con Paolo Trippini, a Civitella del Lago, in Umbria, con il suo ristorante crea un’economia circolare e tiene in vita il paesino dove vivono 350 persone, in collaborazione con un gruppo di cooperative sul territorio.

Alle 15 Viareggio: Sorpresa dello chef - Storie di ristorazione dal mare, storie di ricette della tradizione viareggina, storie di uomini e donne che hanno lavorato e creduto nella territorialità.

Alle 17 Il racconto della locanda di Sesto con Aurelio Barattini, il cuoco produttore che prosegue il racconto di famiglia nello storico locale a Sesto di Moriano e lo conduce con “Visto 01” negli Usa.