Il Natale sul Vespucci: "Albero e presepe a bordo"

È Natale a terra, stretti attorno al calore dei focolari domestici ed è Natale in mare e in ogni luogo lontano dove si trovino le persone a noi care, dalle quali siamo divisi in questi giorni di festa e alle quali soprattutto in questo periodo va il nostro pensiero. È Natale anche sul Vespucci, che dal 1931 domina i mari fregiandoli della sua bellezza. Impegnato nella campagna del giro del mondo 2023- 2025, il veliero si trova oggi in Argentina, nei cantieri navali di Rio Santiago, vicino alla città di Plata, non lontana da Buenos Aires. Qui rimarrà fino a marzo per portare a termine la sosta lavori “invernale”. Abbiamo raggiunto telefonicamente il comandante del Vespucci, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, per conoscere come trascorrerà il Natale l’equipaggio.

Comandante, in quanti siete rimasti in Argentina, sul Vespucci nel periodo delle festività?

"Al momento siamo 120 persone, la metà circa dell’equipaggio fisso della nave. Data la durata del giro del mondo (20 mesi), questi quasi 5 mesi di sosta lavori sono per l’equipaggio anche un momento per potersi ritrovare con le proprie famiglie".

Seppur lontani da casa avete realizzato qualche particolare decorazione per celebrare il Natale?

"Com’è tradizione della Marina Militare, abbiamo fatto a bordo il presepe e l’albero. Abbiamo realizzato un presepe con i materiali della nave: cime, bozzelli e pezzi di vela. L’idea è stata di alcuni dei più giovani dell’equipaggio, che hanno preso questa bellissima iniziativa. L’abbiamo collocato al centro della nave, all’ingresso del cassero, tra le due porte. Nel corridoio ufficiali, vicino al pianoforte, abbiamo messo l’albero di Natale, a richiamare un po’ il clima natalizio, anche se in Argentina le temperature sono quelle tipiche del nostro mese di giugno".

I membri dell’equipaggio come celebreranno le feste?

"Alcuni sono tornati in Italia, ovviamente a turni. Altri, invece, sono rimasti in Argentina e li hanno raggiunti anche le famiglie per festeggiare assieme il Natale. Non sarà purtroppo possibile preparare pasti a bordo, nonostante abbiamo una grande cucina e i nostri cuochi siano davvero molto bravi, perché in questo momento la nave è in fase lavori. Ci siamo però fatti portare qualche panettone dall’Italia, li consumeremo simbolicamente sulla nave".

Maria Cristina Sabatini