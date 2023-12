Grande impegno dei volontari del Cai spezzino

Una lunga collaborazione, che dura da molto tempo. Un braccio, forte della sua conoscenza del territorio, sempre a disposizione di chi vuol accendere la magia sulla collina delle Tre Croci: è quello dei volontari della sezione Spezzina del Cai, che anche nel 2023 si sono messi a servizio del presepe di Mario Andreoli, in doppia veste. La prima parte della ‘missione’ per la natività è stata quella di aiutare a sostituire e ricollocare le figure sulla collina: un compito eseguito dagli associati con scrupolosità per continuare a tramandare la meraviglia. Ma non finisce qui perché l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, la pioggia non è riuscita a fare lo sgambetto ad un’altra usanza ormai consolidata: la fiaccolata. “Per noi, spiega il presidente della sezione Alessandro Bacchioni – questa è una tradizione ormai consolidata, che fa parte di ciò che siamo chiamati a svolgere in occasione dell’accensione del presepe. Dopo aver aiutato nell’allestimento, quindi, non ci siamo fatti scoraggiare dalla pioggia: abbiamo raggiunto Manarola a piedi, perché ci sembrava importante non interrompere quello che è stato fatto fino ad oggi, soprattutto nel primo anno senza Mario. Certo, durante il percorso, è stata provvidenziale una cioccolata calda nel bar di Volastra, che ci ha aiutati a combattere contro il freddo”.