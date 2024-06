Gestione di sorgenti e irrigazione. Aperta la storica presa sul Magra

Il consorzio Canale Lunense e Anbi Liguria hanno concluso la Settimana della bonifica e dell’irrigazione con un’iniziativa significativa: la prima apertura al pubblico, dopo oltre cento anni, della storica presa sul fiume Magra a Stadano di Aulla. Questo evento ha permesso ai visitatori di esplorare il punto di approvvigionamento idrico della Val di Magra dove il canale irriguo si estende per 24 chilometri, rappresentando una risorsa vitale per l’agricoltura locale, in fase di rilancio grazie alla viticoltura e alla produzione orticola con in testa il basilico. "Durante la visita – sottolinea il presidente Francesca Tonelli – i partecipanti hanno avuto l’opportunità di comprendere meglio l’importanza della gestione delle risorse idriche e dell’attività di bonifica. Abbiamo illustrato le tecniche di manutenzione e di gestione del canale, sottolineando l’impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione di pratiche agricole sostenibili".

L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse, attirando gli agricoltori locali e tanti semplici cittadini curiosi di scoprire il funzionamento dell’infrastruttura. Come ha riscosso successo, nell’ambito della ‘Settimana’, la mostra ‘Disegna il tuo capolavoro’, con i disegni dei ragazzi sulla loro visita al Consorzio.