E intanto ’Sub’ fa mostra di sé alla Statale

Sanlorenzo ha portato un’esperienza unica e immersiva alla Milano Design Week 2024, nell’ambito della mostra-evento ’Interni Cross Vision’ con la sua installazione “Sub: Sustainable Underwater Balance”. Posizionata nel suggestivo cortile del Settecento dell’Università statale di Milano, “Sub” è una creazione dell’architetto Piero Lissoni, nonché art director di Sanlorenzo dal 2018, che invita il pubblico a esplorare il mondo sottomarino come simbolo di purezza incontaminata e di impegno per la salvaguardia degli oceani, abilitando una nuova prospettiva: il mare visto dal mare.

L’installazione, aperta al pubblico fino allo scorso 28 aprile, ha trasportato i visitatori in un universo subacqueo dove la luce del sole danza attraverso l’acqua, creando un magico gioco di luci e ombre. In questo scenario surreale, è stato possibile ammirare creature marine in movimento, simbolo di un ecosistema rispettoso e sostenibile. Al centro dell’installazione, una delle ultime creazioni dell’azienda, il rivoluzionario modello Bgh-Hsv (Hydrogen Support Vessel) di Bluegame, brand di Sanlorenzo, prodotto di una sfida tecnica e di design estremamente complessa: un’imbarcazione multiscafo di soli 10 metri, che raggiunge una velocità di 50 nodi e un’autonomia di 180 miglia, con foil e alimentazione esclusivamente a idrogeno che rappresenta ad oggi la massima espressione di sostenibilità.