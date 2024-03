La chirurgia estetica non è una chirurgia futile o effimera. «Ha da sempre una valenza terapeutica atta a migliorare la salute psico-fisica del paziente. Non è un caso che dopo il Covid la richiesta sia aumentata. Non si può non giudicare la chirurgia estetica come una chirurgia terapeutica», fa sapere Francesco Bachiorri, punto di riferimento per trattamenti di chirurgia estetica a Perugia e in tutta la provincia nonché unico allievo in Umbria del noto Professor Ivo Pitanguy. «Sono interventi chirurgici e come tali vanno considerati. Quindi senza paura ma con coscienza bisogna valutare lo stato di salute del paziente. Chi vuole assomigliare a qualche divo o soubrette parte col piede sbagliato. Non avendo motivazioni né giuste né realistiche sarà sempre scontento del risultato», aggiunge.