Da Graziani alle schiacciatrici Kotikova e Bajema: sette novità a Scandicci

Sette acquisti. La Savino Del Bene Volley ha lavorato molto durante l’estate per fare il definitivo salto di qualità. Lo slancio arrivato dalla finale scudetto disputata nella passata stagione ha dato nuova linfa al club toscano che ha affidato la guida tecnica al francese Stephane Antiga, ex allenatore della nazionale polacca, del Canada e del Developres Rzeszów. Ekaterina Antropova è uno dei punti di forza della squadra, con lei anche la schiacciatrice belga Britt Herbots e la palleggiatrice serba Maja Ognjenovic, già protagoniste nella passata stagione con la Savino Del Bene. Le conferme di Lindsey Ruddins, Linda Nwakalor, Ana Carolina da Silva e Beatrice Parrocchiale rappresentano la base da cui ripartire per andare all’assalto dello scudetto, diversi gli avvicendamenti nel roster per offrire maggiori alternative. La società ha implementato l’organico: al di là del ritorno del libero Brenda Castillo e dell’opposto Camilla Mingardi, i dirigenti hanno lavorato per arricchire la rosa a disposizione di Antiga per affrontare gli impegni della CEV Champions League. L’arrivo della schiacciatrice russa Anna Kotikova e di quella statunitense Kara Bajema (ex Milano) rappresentano due valide alternative importanti, mentre diverso sarà il destino di Emma Graziani, chiamata a prendersi la titolarità del ruolo come centrale; l’ex giocatrice dell’Azzurra Firenze avrà come alternativa l’olandese Indy Baijens che arriva in Italia dopo aver vissuto l’ultima stagione in Germania. La palleggiatrice romana Giulia Gennari - proveniente da Bergamo - parte con l’intenzione di ritagliarsi un ruolo di riguardo all’interno di un organico già collaudato. Il sestetto base non dovrebbe presentare particolari novità rispetto alla passata stagione: la palleggiatrice Ognjenovic, l’opposto Antropova, le centrali Da Silva e Graziani e le schiacciatrici Ruddins e Herbots - con Parrocchiale come libero - sembra essere lo schieramento titolare del nuovo tecnico francese.