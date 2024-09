Champions: stop ai quarti

La quarta partecipazione in Champions League della propria storia, esattamente come nel 2018-19, nel 2019-20 e nel 2020-21, prima dei successi ottenuti nelle ultime due stagioni in Challenge Cup e Coppa CEV, si è conclusa nei quarti di finale. La squadra di Scandicci ha dominato il proprio girone con sei vittorie in altrettanti incontri, regolando pertanto - sia in casa che fuori - le bulgare del Marica, le ungheresi del Vasas. Incontrate nuovamente nel primo turno della fase a eliminazione diretta, però, le turche hanno sovvertito il pronostico, staccando il pass per le semifinali con un doppio 3-2, prima di essere eliminate dall'Imoco futura vincitrice del torneo.