Cecinema, che spettacolo. Oltre cento filmati in concorso al festival

Un successo la terza edizione di Cecinema, il festival di cortometraggi che celebra il cinema indipendente con uno sguardo ironico e provocatorio. La giornata finale ha visto la premiazione dei vincitori nelle diverse categorie, selezionati tra oltre 100 corti provenienti da tutto il mondo. La giornata conclusiva, quella di domenica, ha coinvolto molti ospiti tra cui il duo artistico Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che, in videocollegamento, hanno risposto alle domande del pubblico, affrontando tematiche come razzismo, gentrificazione e le contaminazioni tra personaggi e ambiente. L’edizione di quest’anno ha confermato l’elevata qualità artistica e la grande partecipazione sia locale che da parte degli addetti ai lavori.

Ecco i vincitori

Miglior Film Italiano

• Le buone maniere di Valerio Vestoso (Italia);

Miglior Film Straniero

• Road to the Sky di Ivan Sosnin (Russia);

Miglior Documentario

• The Beduin Boxer di Mattia Ramberti (Italia);

Miglior Corto d’Autore

• A Short Story About a Chair di Ibrahim Handal (Palestina);

Menzione d’Onore Film Italiano

• L’acquario di Gianluca Zonta (Italia);

Menzione d’Onore Film Straniero

• The Dressmaker di Adriano Falconi (Italia);

Menzione d’Onore Documentario

• Into the Light di Vanja Victor Kabir Tognola (Svizzera);

Premio Helix Picture

• The People Who Keep Living di Kate Tiuri (Ucraina);

Premio 72 Ore Doc/Film

• Torta di Ceci di Isabella Bertelli.

Sara Drago, nella serata di sabato, in dialogo con Leonarda Saffi, si è soffermata sull’emotività e sulla relazione tra attori e personaggi nel cinema, nel teatro e nella vita. L’attrice Enrica Guidi, nota per il suo ruolo nella serie I delitti del BarLume, ha dialogato con il giornalista e comico Claudio Marmugi, entrambi coinvolti nella serie, ripercorrendo la carriera dell’attrice e la sua connessione con il territorio. Infine, durante la cerimonia di premiazione serale, sono stati assegnati il Premio 72 Ore, un concorso locale aperto a tutti, e i premi e le menzioni speciali della selezione ufficiale.

