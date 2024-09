Bendandi pronto alla sfida

Pur essendo alla prima esperienza come capo allenatore in A1, non si può certo dire che Bendandi rappresenti una scommessa, per Il Bisonte. Un ruolo del genere, anzi, sembra per il tecnico classe 1976 un approdo naturale dopo una lunga esperienza come palleggiatore, tra A1 e Nazionale, e poi in panchina. Un’avventura, quest’ultima, che era iniziata con due stagioni (2017-19) come assistente del suo ora predecessore a Firenze, Parisi, e proprio in quella Savino Del Bene che affronterà nella seconda giornata della stagione 2024-25. Come head coach, Bendandi vanta già un triennio alla guida dell’Olimpia Teodora, in A2. Contemporaneamente ha creduto molto in lui anche Davide Mazzanti, volendolo come assistente nella Nazionale femminile dal 2018 al 2022, con tanto di oro europeo nel 2021. Un risultato che – insieme alle ultime due stagioni con la Vero Volley al fianco di Marco Gaspari – gli è valsa la prestigiosa chiamata da Firenze, per una sfida davvero irrinunciabile.