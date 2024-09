A Scandicci parte la rivoluzione firmata Antiga

Stéphane Antiga è stato nominato nuovo allenatore della Savino Del Bene Volley. La scelta è ricaduta su un professionista con un curriculum ricco di successi. Nato a Suresnes il 3 febbraio 1976, prima di diventare allenatore è stato uno degli schiacciatori più apprezzati del panorama europeo. La sua carriera da giocatore ha preso il via nel 1994 con il Paris UC, squadra che nel tempo è diventata Paris Volley, dove ha contribuito a far trionfare il club in sette campionati francesi e in diverse competizioni internazionali, tra cui la Champions League e la Supercoppa europea. A livello nazionale, Antiga ha difeso i colori della Francia per oltre dieci anni, vincendo anche un bronzo al Mondiale del 2002 e due argenti agli Europei. Dopo aver lasciato la Francia, la sua carriera lo ha portato a giocare in Italia, Spagna e soprattutto Polonia, dove ha vissuto grandi stagioni con lo Skra Belchatow, vincendo cinque titoli consecutivi e diverse coppe nazionali. Nel 2014 accetta l’incarico di Commissario Tecnico della nazionale polacca, portando la squadra alla vittoria del Campionato Mondiale dello stesso anno. In Canada ha invece conquistato una medaglia di bronzo nella World League e un’altra al campionato nordamericano sempre da allenatore. Dal 2019 ha guidato con successo il Developres Rzeszow, formazione femminile polacca, portandola a vincere la Supercoppa 2021 e la Coppa di Polonia 2022. Nello scorso giugno, a seguito della nomina Stéphane Antiga, ha commentato con entusiasmo, ai microfoni ufficiali della società, questo nuovo capitolo della carriera: «Arrivare a Scandicci per me è certamente una bella avventura e una bella sfida. Sono contento di scoprire la lega italiana, dove il livello è più alto rispetto alla lega polacca nella quale ho allenato negli ultimi cinque anni. La Savino Del Bene è una squadra con ambizione e molto ben organizzata, è stato molto bello vedere quello che hanno fatto questa stagione con il secondo posto raggiunto in regular season e la finale del campionato disputata giocando benissimo contro Conegliano. Io vorrei continuare il lavoro che in questi ultimi anni hanno fatto Massimo Barbolini e tutto il suo staff e vorrei portare ancora qualcosa. Sarà bello partecipare anche in questa stagione alla Champions League, che è una competizione che fa sognare e nella quale mi piacerebbe che la squadra riuscisse ad andare ancora più lontano, quindi anche questo sarà un obiettivo. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare!». Completa il reparto tecnico della Savino un “roaster” di professionisti tra cui Sandor Kantor, secondo allenatore e Andrea Panzeri, assistente allenatore. «Abbiamo anche scelto di mantenere invariate diverse figure dello staff tecnico così da agevolarne le dinamiche di inserimento nel nuovo contesto lavorativo», ha detto Francesco Paoletti, Direttore Sportivo della Savino Del Bene.