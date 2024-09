Una pre-season sull'altalena: dal doppio successo contro Libertas e Pielle Livorno

Il pre-season dell’Estra Pistoia inizia il 24 agosto: i biancorossi sfidano la Libertas Livorno al PalaMacchia imponendosi 73-64. Dopo un inizio soft, complici i pesanti carichi di lavoro, la squadra di coach Dante Calabria inizia a carburare trovando le giuste alchimie sia in attacco che in difesa. Il top scorer del match è Forrest, autore di 23 punti con l’americano che si ripete, una settimana dopo mettendo a referto 15 punti in quel di Lucca dove l’Estra piega l’altra formazione di Livorno, la Pielle, con il punteggio di 81-68. Una prestazione convincente per i biancorossi, tra i quali spicca l’ottima prova di Brajkovic sotto canestro con 15 punti messi a referto. Unica nota negativa della calda serata lucchese l’espulsione di Rowan, protagonista di un battibecco piuttosto acceso con il livornese Paesano. Pistoia lavora duramente in palestra con un unico obiettivo, quello di arrivare nelle migliori condizioni fisico-atletiche per il debutto in Serie A con Napoli ma, a inizio settembre, arriva anche l’onta della prima sconfitta in amichevole che coincide con il primo test con una pari avversaria di Lba. Nel match disputato all’EBK Arena di Roma, l’Estra cade contro la Givova Scafati che si impone con un perentorio 91-55. Ai biancorossi, senza Paschall e Childs e con capitan Della Rosa a mezzo servizio, non bastano i 15 punti dell’ottimo Brajkovic e crollano sotto i colpi della squadra di coach Nicola, trascinata dai 18 punti di Stewart, top scorer del match. Ma non c’è tempo per recriminare: i biancorossi tornano a Lucca per la nona edizione del torneo Lovari. Al Palatagliati la squadra di Calabria tiene testa a Tortona nella seconda semifinale uscendo però sconfitta con il punteggio di 101-82 (il migliore è Rowan con 22 punti). Nella finale per il terzo-quarto posto arriva un altro ko, stavolta contro la Reyer Venezia di coach Spahija che si impone 99-81. Il playmaker orogranata Munford è il miglior realizzatore del match con 19 punti, ai toscani non basta la convincente prova del lettone Silins, autore di 18 punti. L’ultimo impegno che precede l’inizio del campionato di Serie A va in scena a Modena dove Pistoia affronta un’altra formazione di Serie A, la Vanoli Cremona di coach Cavina, in un allenamento congiunto che dà comunque buone indicazioni a coach Calabria in vista della lunga stagione alle porte.