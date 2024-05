Una passione travolgente anche sugli spalti. I tifosi non mollano mai: sono l’uomo in più

L’entusiamo non è mai mancato. Pielle Caffè Toscano e Libertas Akern a Livorno, Solbat Golfo a Piombino stanno facendo grandi cose e hanno fatto sognare le due città durante la regular season, culminata con la conquista dei playoff. Per la Pielle è un gran viaggio che continua, visto che a ottobre ha alzato la coppa. Per la Libertas è un’altra opportunità per tentare la scalata con un colpo di coda. Per la Solbat è la conferma di quanto è stato costruito negli anni.

Con le squadre e con i quadri tecnico-societari sognano naturalmente anche i tifosi. Livorno ha dimostrato ancora una volta di meritare palcoscenici più alti, visto che Pielle e Libertas riempiono sempre gli spalti. Idem per Piombino, che sta confermando quanto sia possibile volare quando alla base del lavoro ci sono impegno e serietà.