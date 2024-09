Tre “fedelissimi” di Campanella per il sogno A2

Un mix di esperienza, tenacia e mentalità vincente per conquistare ciò che nell’ultima stagione è svanito all’imbocco dell’ultima curva. Dei cinque innesti che completano la campagna estiva della Toscana Legno Pielle Livorno, tre arrivano su richiesta del coach Federico Campanella che con loro ha già lavorato. A partire da Maurizio Del Testa. guardia di grande esperienza (classe 1989), che il tecnico livornese ha guidato per sei stagioni nel Basket Cecina. Del Testa nel 2017 con Cassino ha conquistato la promozione in Serie A2 mentre nell’ultima stagione si è diviso proprio tra Cassino e Chieti in B Nazionale. Tra le sue caratteristiche principali ci sono difesa energica e un tiro da tre punti affidabile, oltre a doti di leadership nello spogliatoio. Nel reparto play fa il suo ingresso Davide Bonacini, che vanta otto stagioni in A2 tra Forlì, Montegranaro, Bakery Piacenza, Mantova e Urania Milano. Abile nel gestire i ritmi di gioco e ottimo difensore, anche Bonacini ritrova Campanella che lo aveva già allenato alla Bakery. Il terzo “fedelissimo” del coach livornese porta il nome di Daniel Donzelli, ala 28enne di 200 centimetri: versatile, dotato di fisicità e capacità atletiche che lo rendono un giocatore potenzialmente dominante in Serie B, Donzelli ha iniziato il suo percorso nella Vanoli Cremona, completando la sua formazione a Casalpusterlengo, dove ha conquistato uno scudetto Under 19 ed esordito in prima squadra in A2. Nello stesso periodo ha compiuto un percorso parallelo nelle giovanili della Nazionale azzurra con tre Europei “under” all’attivo. Il salto in A1 lo fa a Brindisi, prima di scendere di una categoria a Forlì, Biella, Monferrato e Piacenza. Nelle ultime settimane di mercato si sono aggiunti due lunghi, il montenegrino Janko Cepic (202 centimetri) e Jacopo Vedovato. Il primo, cresciuto nel settore giovanile della Mens Sana Siena, ha debuttato in A2 a soli 18 anni. Successivamente, ha giocato per Tortona, Eurobasket Roma e Legnano, dove ha fatto registrare 11.2 punti e 7.4 rimbalzi di media in Serie B. Duttile, efficace sia sotto canestro che nelle triple, nell'ultima stagione ha giocato a Bisceglie. Vedovato, pivot classe 1995 da 205 centimetri, ha esordito tra i professionisti con Treviso in A2 nel 2014. Ha successivamente giocato per Chieti, Roma e San Vendemiano, dove ha trascorso cinque stagioni ricoprendo anche il ruolo di capitano. Rimbalzista tenace e giocatore d’area, Vedovato ha ottimi movimenti spalle a canestro e una grande presenza sotto i tabelloni. Nell’ultima stagione ha militato in A2 con la Apu Udine.