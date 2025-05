Sotto la Torre a 100 anni dalla prima volta

La tappa di martedì sarà una frazione storica. Pisa riabbraccia il Giro, a cento anni dalla prima volta e 45 anni dall'ultimo arrivo all'ombra della Torre. Era il 1980 quando la Corsa Rosa arrivò per l'ultima volta in città, anche in quel caso si trattava di una cronometro con partenza da Pontedera, per un totale di 36 chilometri, a vincere fu il danese Jørgen Marcussen. Ma ironia della sorte, in quel martedì 20 maggio Francesco Moser - dopo aver dominato nelle prime quattro frazioni prendendo la maglia rosa a Genova - perse il primato: tra pioggia e vento Bernard Hinault, alla sua prima partecipazione nella corsa italiana dopo due vittorie al Tour de France, riuscì a limitare i danni perdendo soltanto 14 secondi dal vincitore. Il risultato in classifica fu impietoso per Moser: un minuto di ritardo, distacco decisivo per la classifica, e tanti saluti ai sogni di arrivare in rosa sul traguardo di Milano.