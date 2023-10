Savino del Bene e la Coppa CEV: in Europa è trionfo

La stagione scorsa è stata anche quella del secondo titolo europeo per la Savino Del Bene. La formazione di Scandicci ha fatto un percorso netto confrontandosi con diverse squadre blasonate. Il doppio successo nel primo turno contro le turche del Galatasaray ha dato alle ragazze toscane consapevolezza dei loro mezzi tecnici. E la doppia vittoria nei quarti di finale contro le croate dell’HAOK Mladost ha rafforzato l’autostima della formazione allenata da Barbolini. Anche il cammino nei play off è stato trionfale, con tre confronti diretti vinti in maniera netta; la prima affermazione contro le tedesche dello Schweriner ha dato lo slancio per affrontare un’altra sfida italo-germanica contro la formazione del Potsdam. L’ostacolo più significativo nella corsa al titolo probabilmente è stato il doppio confronto vissuto in semifinale contro la squadra del Türk Hava con cui Scandicci ha preso l’unica partita del proprio torneo. A quel punto, la doppia finale della Coppa CEV è diventata quasi una formalità, soprattutto dopo il successo conquistato in Romania nella prima partita. Il trionfo ottenuto a Scandicci rappresenta un punto di partenza: ora c’è la Champions League.