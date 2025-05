Paola Martinez (Open Fiber): "Servizi sempre più evoluti per cittadini e imprese». "Borgo digitale, innovazione per la crescita»

PITIGLIANO (Grosseto)

Pitigliano si conferma un esempio di come l’innovazione possa portare benefici concreti alla comunità, rendendo il borgo sempre più connesso e al passo con i tempi. Tra chiese, musei, antiche necropoli e la storica sinagoga, la vera sfida che l’amministrazione comunale ha accolto è quella di cogliere una transizione digitale sostenibile e, soprattutto, rispettosa del territorio.

L’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber in questo percorso ha un ruolo centrale in questo percorso fatto di investimenti, progetti e visioni. Un progetto che vede camminare a braccetto Pitigliano e Open Fiber è “Il borgo digitale“. Come questo progetto possa cambiare la vivibilità di Pitigliano lo abbiamo chiesto a Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali di Open Fiber.

Cosa è “Il borgo digitale“?

"Si tratta di un progetto intrapreso a Pitigliano e in altri paesi italiani e che prevede l’implementazione di servizi digitali innovativi per l’efficientamento energetico, il monitoraggio e la sicurezza del territorio, e la digitalizzazione di settori come scuola, sanità e turismo".

In che modo può cambiare la vita dei cittadini?

"Sicuramente in meglio. Penso ai turisti che arrivano in questo angolo di Maremma e che possono trovare una linea molto veloce in grado di garantire un’ottima comunicazione anche con l’altra parte del mondo e penso agli abitanti che qui vivono e lavorano. Vuol dire vivere in un piccolo borgo, circondato da una natura incontaminata senza più sentirsi isolati o staccati dal mondo".

E’ proprio il caso di dire che... basta un clic.

"Esatto. Pensiamo a un’impresa agricola locale che, grazie alla fibra ottica, può vendere i propri prodotti online, raggiungendo nuovi mercati. Oppure a un medico che, grazie alla telemedicina, può assistere i pazienti del borgo senza che questi debbano affrontare lunghi spostamenti e ai vantaggi per un lavoratore in smart working. La fibra ottica non è solo una tecnologia, è un ponte che collega il patrimonio dei piccoli comuni italiani al resto del mondo".

N.C.