Olympiakos, pregi e difetti. Forza fisica e ripartenze. Lo spauracchio è El Kaaby

In patria lo chiamano l’ammazza grandi. L’Olympiakos di Mendilibar nell’ultimo periodo si è preso scalpi importanti soprattutto in Europa. Ha spesso giocato contro il pronostico. Sia con Fenerbahce che con Aston Villa. Saranno sfavoriti anche contro la Fiorentina, ma questo non li spaventa. Campionato chiuso al terzo posto, anche loro hanno la certezza di partecipare almeno alla prossima edizione della Conference League. Un po’ come i viola, che con la vittoria di Cagliari si sono tolti di dosso il rischio di restare fuori dall’Europa. Ma questa adesso non è l’aspetto prioritario.

Squadra del Pireo, la più tifata in Grecia. Il tecnico spagnolo (terzo della stagione) ha trovato un equilibrio pur senza fare grandi rivoluzioni. E’ bastata un po’ di normalità tattica per raggiungere buoni risultati. Spesso schierato con il 4-3-3, l’Olympiakos potremmo ritrovarselo di fronte anche a specchio. I match analyst della Fiorentina lo stanno studiando ormai da settimane, hanno isolato i duelli individuali con filmati specifici da far vedere ad ogni singolo calciatore. La coppia centrale sarà composta dall’ex Verona Retsos e da Carmo. Caratteristiche chiare: forza fisica e poca velocità. Per Belotti sarà difficile giocare spalle alla porta, ma Beltran e gli altri potranno approfittare dell’eccessiva staticità. Difficile prevedere i terzini. Gli uomini dipenderanno dal tipo di partita che vorrà impostare Mendilibar. Ne ha di offensivi e di più bloccati. L’ex Braga Horta da tenere d’occhio in mezzo al campo, ma è dalla mediana in avanti che andranno presi con le molle.

Occhi puntati specialmente su tre calciatori. Al centro dell’attacco ci sarà El Kaabi. Il marocchino ha rifilato 5 gol in due partite all’Aston Villa. A destra capitan Fortounis (una decade in biancorosso) e a sinistra il portoghese Podence, esterno veloce e fantasioso. Nell’ultima partita di campionato contro il Panathinaikos ha fatto gol con un pallonetto da fuori area. Qualità ne ha, carattere fumantino. Impossibile poi non citare Stevan Jovetic. Il grande ex partirà dalla panchina. Ha promesso di esultare pacatamente in caso di gol.

Alessandro Latini