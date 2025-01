Niente Tramoni, il Pisa non ha il suo espresso. Senza di lui il viaggio è a velocità dimezzata

C’è un dato importante che rischia di complicare la sfida tra i nerazzurri e la Salernitana. L’assenza di Matteo Tramoni, che mancherà per almeno due partite, fino a questo momento è risultata determinante nel cammino della squadra di Inzaghi e, alla luce del pareggio col Catanzaro, ma anche dell’imminente sfida alla Salernitana, si è tornati di nuovo a parlare di Tramoni-dipendenza. I numeri parlano chiaro infatti: con il talento corso in campo, i nerazzurri hanno una media di 2,66 punti a partita. Senza di lui, la media crolla a un solo punto. Un bel biglietto da visita a poche ore dal match con i campani e una differenza abissale che rende evidente quanto il giocatore sia centrale per gli equilibri tattici e tecnici della squadra di Filippo Inzaghi. Dall’inizio della stagione infatti, Tramoni ha disputato 15 gare e segnato 8 reti, risultando decisivo in molte situazioni. Il Pisa, con lui, ha conquistato 40 punti su 45 disponibili. In assenza del trequartista, i nerazzurri hanno racimolato appena 7 punti in altrettante partite, vincendo una sola volta, contro il Cesena, per 3-1. Assenze dovute a problemi fisici, che hanno costretto il giocatore a saltare sfide cruciali come quelle con Catanzaro (andata e ritorno), Cosenza e Carrarese, partite in cui il Pisa ha faticato a imporsi. Tramoni è stato di fatto il perno del gioco nerazzurro e anche il prestigioso quotidiano francese L’Equipe lo ha inserito tra i talenti transalpini da tenere d’occhio in ben due occasioni. Ecco perché l’assenza del giocatore con la Salernitana potrebbe risultare problematica. Più di un terzo delle azioni da gol del Pisa infatti passano dai suoi piedi. Tra passaggi progressivi, rifiniture e conclusioni, Tramoni è sempre presente nei momenti decisivi della manovra, dimostrando di essere il collante perfetto tra il centrocampo, l’elemento di Marin e il collega di reparto Moreo. La sua doppia cittadinanza, ottenuta lo scorso marzo insieme al fratello Lisandru, rientrato in prestito in patria, ha aperto le porte a un potenziale futuro in azzurro. Anche Inzaghi ha spesso sottolineato l’importanza di Tramoni per la squadra, ma si è trovato costretto a gestirne con cautela il rientro in campo dopo il grave infortunio dello scorso anno. Serve quindi un nuovo partner per Moreo, sicuro titolare contro la Salernitana. Difficile che tocchi a Morutan, visto che lo stesso giocatore ha dichiarato al Neroazzurro su 50 Canale, di avere "10-15 minuti nelle gambe", di conseguenza potrebbe toccare a Mlakar, il cui trasferimento all’Hajduk Spalato è stato congelato, oppure Arena, pronto a giocarsi nuovamente una chance.