Lo sport in famiglia è divertimento

Domani mattina dopo la partenza della Mezza Maratona si rinnova l’appuntamento con la Prato Family Run, la camminata o corsa non competitiva di 10,5 km divenuta ormai uno dei momenti più belli e attesi. Una corsa ludico-motoria nella quale ogni partecipante è libero di coprire i percorsi al passo che ritiene più opportuno, tenendo presente che il tempo massimo viene fissato in due ore. Una bella occasione per trascorrere ore liete in compagnia, all’insegna dello sport assieme a tutta la famiglia o agli amici. Ed è proprio in quest’ottica che è stato pensato anche l’evento Walking con Milena Megli, la camminata di 4 km in compagnia della campionessa mondiale di marcia, con partenza da viale Piave alle ore 9.35, riservata a coloro che vorranno trascorrere una mattinata all'insegna del movimento e del divertimento, accompagnati da una guida davvero d’eccezione, che sarà in grado di dispensare tanti consigli utili a tutti i partecipanti.