Lo Conte Edile Costruzioni è il nuovo Main Sponsor

Estra Pistoia e Lo Conte Edile Costruzioni: un binomio vincente dentro e fuori dal parquet, diventato ormai indissolubile. Lo scorso agosto le parti avevano annunciato il rinnovo della partnership, iniziata nella stagione 2022-23, ma l’azienda di Prato incrementa e aumenta in maniera importante il proprio impegno economico al fianco della società presieduta da Rowan: il rinnovo, infatti, non solo avrà valenza biennale ma l’azienda guidata dall’imprenditore Manuele Lo Conte compie un importante passo in avanti: da Gold Sponsor che figurava sul retro della maglia da gioco, Lo Conte Edile Costruzioni diventa il nuovo Main Sponsor di Pistoia: il logo infatti comparirà, in bella vista, sul davanti della divisa da gioco con una dimensione più grande fra tutti quelli presenti. Una partnership che va ben oltre il semplice sostegno sportivo alla società: la realtà imprenditoriale pratese sarà fattivamente coinvolta nelle novità e attività in arrivo all’interno del PalaCarrara nel corso delle gare casalinghe dell’Estra. «Abbiamo accettato e condiviso il passaggio a Main Sponsor: per noi è stato un piacere vista la collaborazione che abbiamo trovato in questi mesi con le varie componenti del club. C’è la massima condivisione dei progetti. PalaCarrara? Ci saranno delle novità per le quali attendiamo l’ok finale da parte degli organi competenti per iniziare a lavorarci sopra affinché siano pronte per l’inizio del campionato di A». Parola di Manuele Lo Conte, titolare dell’azienda pratese.