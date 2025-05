L’intervista all’assessore Frida Scarpa. "Lunghe ore in mondovisione. In mostra le nostre meraviglie»

"È stata una grandissima responsabilità organizzare un appuntamento tanto atteso come l’arrivo del Giro d’Italia a Pisa, in Piazza dei Miracoli, che siamo riusciti a impreziosire con la modifica del tracciato inizialmente immaginato, prevedendo il passaggio della tappa anche dai Lungarni".

L’assessore allo sport, Frida Scarpa ha lavorato a lungo per questo risultato.

"Abbiamo costituito un comitato di tappa per preparare con cura quasi trenta eventi di avvicinamento al Giro – spiega Scarpa – e siamo molto soddisfatti che in città si sia creato un clima di grande attesa che ha contagiato davvero tutti. Per Pisa maggio è a tutti gli effetti il mese del grande sport, non solo per l’arrivo del Giro ma anche per la storica promozione della nostra squadra in serie A".

La tappa a cronometro, inoltre, aumenta la visibilità del territorio. Che ne pensa?

"Certo, perché nelle lunghe ore di diretta televisiva in mondovisione la città, le sue bellezze, ma anche le realtà artistiche, associative e produttive che hanno avuto l’opportunità in queste settimane di costruire contenuti potranno godere di una vetrina formidabile: dalla Torre illuminata di rosa con l’evento di spinning, alla pedalata notturna sui lungarni a led rosa con la campionessa Fabiana Luperini, fino a tanti scorci suggestivi meno noti al grande pubblico. Anche il contest fotografico che è diventato una mostra allestito nell’atrio del palazzo comunale e che ha coinvolto centinaia di cittadini appassionati di Pisa, di ciclismo e di fotografia. Hanno cercato vecchi scatti, setacciato i cassetti, gli album di famiglia, gli archivi personali per condividere i momenti più belli di quelle giornate".

In Logge di Banchi è stata allestita la Bike Arena, si parte domani.

"Il via è alle 19 con l’inaugurazione dell’area talk insieme alla giornalista e conduttrice sportiva Sarah Castellana e al comico Jonathan Canini. Nei giorni a seguire la Bike Arena sarà animata da talk, iniziative, giro del gusto con prodotti enogastronomici, spettacoli, come la proiezione mercoledì alle 21.15 a cura del cineclub Arsenale del film ‘Il migliore. Marco Pantani’ di Paolo Santolini, lo spettacolo teatrale di giovedì alle 21 dedicato alla pioniera del ciclismo femminile Alfonsina Strada di e con Daniela Bertini. Il 19, Butinar è il dj set di Federico Scavo. Infine, il 20, giorno di tappa, gran finale con le dirette Rai ed Eurosport dalle 8.30 sul maxischermo, la video installazione a pedali a cura di Fiab, Vivavoce, Acquario della Memoria e il dj set fino a notte".

Gab. Mas.