L’APPUNTAMENTO A PALAZZO BLU. Da Bartali a Coppi. E anche il ’falso vincitore’. Immagini per sognare

Cosimo Bracci Torsi*

PISA

Il Giro d’Italia torna a Pisa. Dopo

quarantacinque anni, il prossimo 20 maggio

la città è protagonista di una tappa a cronometro e nella settimana del passaggio della colorata “carovana”, il Giro fa tappa simbolicamente anche a Palazzo Blu con la mostra ‘Storie pisane del Giro d’Italia’. Il Giro è sempre stata una manifestazione, non solo sportiva e specificamente ciclistica, ma anche un grande appuntamento popolare che coinvolge ogni anno le comunità di tutta la Penisola, come dimostrano le foto dei pisani, non solo degli appassionati di ciclismo, che si affollano lungo il percorso per assistere al passaggio dei protagonisti della corsa rosa, immagini che sono ben presenti nella nostra esposizione.

La mostra di Palazzo Blu è a ingresso libero e sarà visitabile nella sala della biblioteca dal 16 al 25 maggio. Renzo Castelli, giornalista, ma soprattutto eclettico e profondo cultore della memoria storica della città, ha scelto e commentato le fotografie che raccontano i momenti più importanti del Giro a Pisa nel corso del Novecento. Le foto provengono dall’archivio fotografico della Fondazione Pisa, che raccoglie il fondo Allegrini degli anni prima della guerra e quello Frassi del dopoguerra e rappresentano una preziosa e straordinaria testimonianza della storia e del costume della città, per quasi un secolo. La prima volta del Giro d’Italia a Pisa fu nel 1925, esattamente un secolo fa e fu occasione di un episodio singolare e curioso. Il Giro arrivò nel pomeriggio di lunedì 18 maggio sul viale delle Piagge e il supposto vincitore, arrivato in solitudine, fu portato in trionfo dalla folla. Cinque minuti dopo però, arrivò il gruppo dei ‘veri’ corridori e il falso vincitore, un falegname di Ponsacco appassionato di ciclismo, fu smascherato e multato per disturbo della quiete pubblica.

L’ultima rilevante presenza del Giro a Pisa è stata invece nel 1980 con l’arrivo in città il 20 maggio, della cronometro Pontedera-Pisa, immortalato dall’immagine che ‘ferma’ la corsa dei singoli ciclisti sullo sfondo della Torre Pendente. Per una curiosa coincidenza anche per l’edizione 2025 del Giro, la tappa di Pisa cade proprio il 20 di maggio. Negli anni il Giro d’Italia ha fatto tappa in città per sette volte. Un anno che però vale in particolare la pena di ricordare è il 1953 nel momento di massima popolarità e successo del ciclismo italiano.

Le immagini che i visitatori troveranno a Palazzo Blu ci mostrano Gino Bartali e Fausto Coppi, i grandi protagonisti che si divisero il tifo degli italiani di quegli anni e sono oggi personaggi mitici per le loro imprese non soltanto sportive e, insieme a loro, un terzo di grande qualità come Fiorenzo Magni. Tante immagini di una passione centenaria ma ancora vivissima.

*Presidente Palazzo Blu