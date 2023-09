L'accordo con Gonzaga University

La prima partnership di sempre tra una squadra della Serie A di basket e un college statunitense di Ncaa è diventata realtà a Pistoia. Nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale della città toscana, lo scorso 19 settembre l'Estra Pistoia e la Gonzaga University hanno firmato un connubio che rappresenta un evento storico per la pallacanestro italiana. Una delle più importanti realtà universitarie statunitensi, strettamente collegata al mondo del basket, si è legata alla società del presidente Capecchi con un accordo triennale che costruirà un ponte di scambio tra gli Usa e l'Italia. Possibilità di stage in Toscana, creazione di politiche di fan engagement sul modello statunitense, Summer Camps a Spokane e interscambi tramite clinic da remoto per gli staff tecnici sono soltanto alcuni dei benefit di cui godranno l'Estra Pistoia e la Gonzaga University da questa sinergia che mira a migliorare gli aspetti sportivi ma non solo di tutti i componenti delle due società. Un'iniziativa virtuosa che è stata lodata anche dal presidente della Lega Basket Umberto Gandini.