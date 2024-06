La carovana gialla. Una passeggiata fra i monumenti nella culla dell’arte

La corsa più bella del mondo passa nella città più bella del mondo. Sabato 29 giugno la partenza ufficiale; attorno a mezzogiorno i ciclisti e la carovana partiranno dalle Cascine in modalità non competitiva e raggiungeranno il centro storico sfilando fra le opere d’arte, le strade e i palazzi storici, passando dai Lungarni, il Duomo, via Calzaiuoli, fino a giungere in piazza Signoria dove davanti a Palazzo Vecchio ci sarà un breve stop e un saluto istituzionale.

Quindi verrà dato il via istituzionale, sempre non competitivo passando da Via Vacchereccia, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti verso piazzale Michelangelo per poi scendere verso Gavinana per un omaggio a Gino Bartali. A Bagno a Ripoli, in corrispondenza del Viola Park, ci sarà lo start della prima tappa competitiva che giungerà a Rimini dopo 206 chilometri, attraversando sei comuni della Città Metropolitana di Firenze (Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo oltre a Bagno a Ripoli) prima di scollinare in Emilia Romagna. La carovana gialla conoscerà il parco delle Cascine, il polmone verde della città, per poi addentrarsi in centro attraverso i lungarni. Una passeggiata che sarà vista in mondovisione, grazie ai 190 Paesi collegati. Il Tour e Firenze, due brand, due icone mondiali che si uniscono per un evento mai accaduto prima. L’emozione dei fiorentini è palpabile, cresce di ora in ora. Uno spot non solo per la città: il Comune e gli organizzatori hanno ideato iniziative rivolte soprattutto ai bambini. Veder passare la carovana gialla dev’essere un’emozione che resterà per sempre nel loro cuore.