Gli organizzatori: "Pisamo e Comune un lavoro di squadra per un evento unico"

"L’organizzazione degli eventi collaterali al passaggio del Giro d’Italia da Pisa sono stati affidati dal Comune a PIsamo e per noi è stata una grande responsabilità e un grande onore che ha previsto un’attività di coordinamento molto stretto in particolare con l’assessorato allo Sport e con le molte realtà cittadine che stanno rendendo possibili gli eventi".

Parola di Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo che aggiunge come l’arrivo del Giro abbia coinciso anche la modifica dello statuto della società e "con un nuovo settore di competenza della municipalizzata: una seconda mission della Pisamo, non solo come braccio operativo della mobilità ma anche gestione grandi eventi".

Un battesimo del fuoco.

"Direi di sì perché siamo intervenuti sui manti stradali interessati dal passaggio della tappa che interesserà la rotatoria Lepri, via Volpi, la rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, Ponte della Fortezza, lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria e l’arrivo in piazza del Duomo. Ma abbiamo gestito anche una logistica complessa, pensata creando il minimo disagio alla cittadinanza grazie alle competenze acquisite da Pisamo negli anni. Lavori notturni, a circolazione alterna, ottimizzati nelle tempistiche che vanno vantaggio della città".

E gli eventi?

"Gli appuntamenti di accompagnamento al Giro invece sono stati pensati da un team nel quale sono state raccolte molte voci in modo da coprire quanti più ambiti di interesse possibili. Gli aspetti più squisitamente sportivi si stanno alternando, da gennaio, a quelli culturali con mostre, rappresentazioni, convegni, talk. Senza trascurare la convivialità, con cene e aperitivi rigorosamente in rosa".

Oggi Pisa, con la tappa a cronometro, sarà sotto i riflettori di tutto il mondo, grazie anche alla peculiarità della gara stessa, che nelle pause offre spazi significativi per promuovere in mondovisione le bellezze presenti sul territorio.

"Sport, cultura e territorio che, per Pisamo, sono stati uniti alla gestione della logistica e della manutenzione delle strade. Un grande impegno per un grande evento che è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti gli uffici di Pisamo e ovviamente dall’organizzazione attenta dell’intera macchina comunale. Una bella prova di squadra che ci rende soddisfatti dell’impegno di questi mesi e che ci rende orgogliosi per essersi messi, una volta di più, al servizio dei cittadini e del territorio".