Gianluca Della Rosa, un cuore enorme, promosso in A1 da capitano!

Cuore di capitano. Un cuore enorme, quello di Gianluca Della Rosa. Se c’è qualcuno che tre anni fa ha sofferto più di tutti per l’autoretrocessione in A2 decisa dalla società biancorossa, quello è il playclasse ‘96. E allora nessun altro più di lui si meritava la gioia di alzare, da pistoiese, la coppa per la promozione. Come mai in quest’annata, ha dimostrato di non rappresentare solo un pilastro per la squadra in spogliatoio, ma pure sul parquet. In particolar modo in quella gara 5 di semifinale contro Cantù da 12 punti, con triple fondamentali nell’ultimo quarto e i telecronisti a ribattezzarlo addirittura "Michael Della Rosa".