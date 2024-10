Fortino Arena Mai gioie piene per i calabresi

La sfida con il Catanzaro è una di quelle che ha segnato il percorso dei nerazzurri nella passata stagione. Nel corso dei novanta minuti disputati sul prato dell’Arena il 26 aprile si condensarono tutti i pregi, i crucci e le fragilità della compagine guidata da Alberto Aquilani: pur dando vita a una delle migliori prestazioni di tutto il torneo, lo Sporting Club si ritrovò a dover rincorrere fin dalle primissime battute (rete di Pontisso dopo neanche due giri di lancette).

Le occasioni da gol e la fluidità della manovra furono il fil rouge di quella partita, che però soltanto i colpi dei singoli firmati da Moreo e Marin permisero di recuperare le due reti di svantaggio. Complessivamente le due compagini si sono sfidate 12 volte all’ombra della Torre e mai il Catanzaro è riuscito a riportare in Calabria il bottino pieno: il bilancio è di 6 successi pisani e 6 pareggi. Il primo incrocio ufficiale andò in scena nel lontano gennaio del 1937, nel torneo di Serie B: lo Sporting Club ebbe la forza di imporsi con un sonoro 5-1. Nerazzurri e giallorossi sono tornati a scontrarsi nel dopoguerra, precisamente nel 1953 quando militavano nel campionato di Serie C: all’Arena terminò 2-1. Seguirono poi cinque match in B tra il 1966 e il 1971: i primi tre terminarono con la vittoria del Pisa, gli ultimi due invece finirono a reti bianche. Stesso risultato per il primo e unico incontro tra Pisa e Catanzaro sul palcoscenico della Serie A: la gara venne disputata il 21 novembre 1982, sulla panchina nerazzurra sedeva Luis Vinicio – che condusse lo Sporting Club all’undicesimo posto finale, il miglior piazzamento di sempre nella massima competizione -, su quella calabrese c’era Bruno Pace. Il Catanzaro non evitò la retrocessione ma Pace si guadagnò la conferma in A, proprio alla guida del Pisa, dividendosi quella stagione con Luis Vinicio. Dopo questo assolo in A, le due compagini tornarono a scontrarsi in Serie B nel 1990: all’Arena il finale fu 1-1, con rete nerazzurra firmata Lamberto Piovanelli. Al termine di quella stagione il Pisa conquistò l’ultima promozione della sua storia nella massima categoria con il record di 16 vittorie, 19 pareggi e 3 sole sconfitte.

Sono dovuti trascorrere ben 32 anni prima che le due squadre si ritrovassero in Serie C: il 28 ottobre 2012 la squadra guidata da Alessandro Pane rifilò uno sfavillante 4-1 alla compagine calabrese rimontando lo svantaggio provocato dall’autorete di Mingazzini a inizio secondo tempo grazie alla doppietta di Favasuli e ai gol di Buscè e Perez. 0-0, infine, nella gara giocata il 2 febbraio 2014.

M.A.