Della Rosa, la conferma del capitano

Nella profonda rivoluzione tecnica attuata dal presidente Rowan in estate sono state minime le conferme ma una di queste ha un peso ineguagliabile per gli equilibri dello spogliatoio e risponde al nome di Gianluca Della Rosa, più di un capitano per l’Estra. Il playmaker, classe 1996, è nato e cresciuto cestisticamente a Pistoia, club con il quale ha debuttato in Serie A nella stagione 2012/13. Poi le esperienze a Livorno e Rieti fino al ritorno a casa nel 2017. La dolorosa autoretrocessione del 2020 e le due promozioni in A fallite nel 2021 e nel 2022 non hanno intaccato l’amore e la passione che Gianluca prova per i colori biancorossi. Ma il meglio arriva solo per chi sa aspettare: il ritorno in massima serie nel 2023 e la straordinaria cavalcata nei playoff scudetto della scorsa stagione. Un’annata da incorniciare per Della Rosa, simbolo del vecchio e nuovo corso di Pistoia: non solo la conferma per la stagione 2024/25 ma anche il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Capitano si nasce.