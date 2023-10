Brindisi con tifosi e sponsor: la grinta dello schiacciatore ucraino. Oleh Plotnytskyi: "Fino alla fine forza Perugia»

PERUGIA – Ultimo giorno e poi si parte. Antivigilia di esordio in Superlega per la Sir Susa Vime Perugia che ieri pomeriggio si è ritrova al PalaBarton per il rush finale di preparazione alla prima di campionato, dopo la doppia presentazione alla città. Mercoledì infatti si è svolta la presentazione della squadra allo showroom di Autocentri Giustozzi, partner storico della società bianconera da undici stagioni che anche quest’anno ha ospitato l’evento alla presenza degli organi di informazione e dei supporters bianconeri. Alla presenza dei “padroni di casa” di Autocentri Giustozzi, rappresentati dal responsabile vendite David Bizzarri e con Marco Cruciani a condurre l’evento, il presidente Sirci ha salutato la stagione in arrivo ed il nuovo team chiamato a tenere alti i colori bianconeri durante la stagione. Giovedì sera, invece, a chiusura del programma di presentazioni e incontri istituzionali, si è svolta al ristorante “Il Vizio” la tradizionale cena con gli sponsor. Oltre trecento persone si sono radunate per incontrare e salutare la squadra, al pari dello staff dirigenziale e delle tante autorità presenti. Tanti brindisi, applausi, risate, la verve istrionica e coinvolgente del presidente Sirci, gli interventi istituzionali della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dell’assessore allo Sport di Perugia Clara Pastorelli, la presentazione di Angelo Lorenzetti e del suo staff a tutti i partners bianconeri, il saluto uno ad uno dei Block Devils con il "Fino alla fine forza Perugia" urlato al microfono da Oleh Plotnytskyi ad esaltare la platea.

Intanto la società bianconera ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.