Alessandro Paesano, esperienza e chili sotto canestro

Fortemente voluto, un top player per la Serie B che già non sfigurava al piano di sopra: è Alessandro Paesano, classe 1993, protagonista nell'ultima stagione con Chieti dove ha messo assieme numeri di tutto rispetto, 12.2 punti e 6.2 rimbalzi a partita. Esperienza e chili sotto canestro insomma per la Pielle, con l'ex prodotto del settore giovanile della Minerva e della Stella Azzurra di Roma, due campionati di B vinti con Montegranaro e Cividale: insomma, un nuovo acquisto di qualità per Livorno, uno dei migliori lunghi della categoria. Giocatore completo. "Alessandro è un giocatore che abbiamo cercato e voluto nello spot degli interni; si tratta di un'ala/pivot con una grande esperienza alle spalle. Tecnicamente ha grande presenza al rimbalzo, è un buon difensore e corre bene il campo, di conseguenza stiamo parlando di un lungo abituato e propenso ad un basket dinamico. Ha gioco spalle a canestro, facendo valere la propria fisicità e la forza, ma vanta anche un buon tiro da 3 e dalla media", come ha affermato coach Campanella. E per il dg Gianluca Petronio: "Ovunque sia passato ha lasciato sensazioni molto positive di professionista serio e lavoratore dedicato. Le sue caratteristiche si sposano quindi adeguatamente con il severo profilo che abbiamo delineato per contribuire ad un gruppo di lavoro che deve risultare oltremodo tosto, concreto, intenso di conseguenza vincente".