Palio, seconda prova: vince la Pantera. Oltre venti minuti per la mossa

Siena, 30 giugno 2025 – La contrada della Pantera con Arestetulesu e Francesco Caria (Tremendo) ha vinto la seconda prova del Palio di luglio. Pantera, Valdimontone, Bruco, Oca, Lupa, Istrice, Selva, Drago, Chiocciola, Tartuca di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi.

Tempi lunghi per la mossa, oltre venti minuti, con diversi momenti di nervosismo. Il mossiere Renato Bircolotti ha dovuto richiamare due volte le contrade. Buone partenze di Bruco, Oca e Lupa.

La contrada dell'Oca, con Diodoro e Giovanni Atzeni detto Tittia, ha preso il comando alla curva del primo San Martino, con un'andatura veloce. Al secondo giro poi è passata in testa la Pantera che ha chiuso in prima posizione.

La mossa della seconda prova, nella mattina di lunedì 30 giugno, vinta dalla Pantera (Foto Lazzeroni)

Per la terza prova (nella sera di lunedì 30 giugno, alle 19.45) l'ordine ai canapi sarà secondo l'ordine d'estrazione delle contrade per l'assegnazione dei cavalli: Tartuca, Selva, Valdimontone, Chiocciola, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Pantera, Bruco di rincorsa.

Giornata torrida a Siena quella di lunedì. C’è grande fermento tra le contrade in vista del Palio del 2 luglio. Per la cronaca, la prima prova era stata vinta dal Drago. C’era stato un buono spunto in partenza dell'Istrice e della Lupa ma è stato il Drago a prendere la prima posizione per mantenerla fino al termine del terzo giro.

Ricordiamo tutte le monte:

Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro nell'Oca, Carlo Sanna detto Brigante su Zio Frac nella Tartuca, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Viso d'Angelo nel Bruco, Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Dorotea Dimmonia nell'Istrice, Francesco Caria detto Tremendo su Arestetulesu nella Pantera, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Comancio nel Valdimontone, Giosuè Carboni detto Carburo su Tale e Quale nella Chiocciola, Andrea Sanna detto Virgola su Zenis nella Selva, Antonio Mula detto Sharbana su Ares Elce nella Lupa e Michel Putzu su Diosu de Campeda nel Drago.