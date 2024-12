Tra i soci storici anche icone del motorsport nazionale

Come ricordato, il Moto Club Pistoia ha da sempre supportato lo sviluppo tecnologico e sportivo del motociclismo in Italia. Non è un caso, dunque, che lo storico dei suoi soci annoveri diversi appassionati che abbiano svolto o svolgano attività agonistica. Tra questi, per quanto riguarda le gare di regolarità, lo stesso Aldo Borri, insieme a Stefano Salvestrini, che conserva diverse foto da lui scattate inerenti alle gare degli anni Settanta. Complice forse anche la sua collocazione territoriale, il club vanta tra i suoi associati storici anche personalità di spicco delle gare in salita. Primo tra tutti è sicuramente Mauro Nesti, conosciuto come il “Re delle Montagne” per i suoi numerosissimi successi nelle gare automobilistiche in salita. Non vanno dimenticati, però, anche il campione e il vicecampione del Campionato Italiano della Montagna del 1971, Franco Ravagli e Giorgio Paci (quest’ultimo divenuto poi celebre anche come meccanico). In tempi recenti, invece, l’elenco dei soci conta Antonio Musto e Raffaele Penta per le gare in salita, oltre a Stefano Sala, Alessandro Marini e Paolo Guercini per la categoria Enduro. Dal 1992 al 2002, il Moto Club ha portato avanti una rievocazione non agonistica della “Signorino-Collina”, e - nell’ambito delle moto d’epoca - si è iscritta al Registro Storico della FMI. Nel corso degli anni sono stati organizzati anche molti raduni, sia specifici per moto d’epoca che per tutti i mezzi motorizzati a due e tre ruote. Quasi tutte le manifestazioni hanno avuto teatro di svolgimento sull’Appennino pistoiese. Al passo dell’Abetone sono stati organizzati raduni tra il 1978 e il 1982, mentre a Sambuca Pistoiese si sono tenuti raduni più recentemente, tra il 2010 e il 2019. Da ricordare, poi, c’è anche la “Transappenninica”, evento amatoriale dedicato alle moto on-off che è stato una costante dal 2004 al 2007. Tra le tradizioni che più resistono al tempo, ce n’è anche una natalizia. Dedicata ai soci, si tratta di una gita giornaliera fissata per la domenica antecedente la festività: una ricorrenza che per il Moto Club Pistoia prosegue dagli anni Settanta, e si svolge - in qualsiasi condizione metereologica - in un luogo a scelta delle montagne pistoiesi (negli ultimi anni la meta è stata spesso Torri). Ad aprile, il centenario è stato festeggiato con un’altra tappa che oramai è fissa nel calendario del Moto Club Pistoia. E per il 2025, assicura il presidente Borri, i preparativi per la gita celebrativa del “compleanno” sono già in corso.