Guido Tanteri: «Una vetrina per un territorio bellissimo»

Il Campionato Provinciale Pistoia 2024 “Memorial Roberto Misseri”, promosso da AC Pistoia e dedicato ai propri soci sportivi, è ormai già storia. Una storia fatta di successi, soddisfazioni e risultati complessivi molto positivi. Ne è più che mai convinto Guido Tanteri, Presidente della Commissione Sportiva AC Pistoia: «Le gare che abbiamo organizzato per questa edizione 2024 - sottolinea Tanteri - hanno innanzitutto portato sul territorio un gran numero di appassionati e addetti ai lavori, così come meccanici e familiari dei partecipanti. È stata, insomma, una grande festa, alla quale tutti abbiamo partecipato, attraverso le sue tre tappe che, come da tradizione, hanno distillato emozioni e adrenalina a non finire». Sotto altri aspetti, dunque, si è rinnovata anche quest’anno l’importanza del Campionato Provinciale AC per la città di Pistoia e i suoi dintorni, anche in termini di indotto e di economia locale: «A questo - afferma Tanteri - si unisce la possibilità, per i numerosi visitatori, di conoscere più da vicino un territorio bellissimo e ricco di storia, unico nel suo genere, dove cortesia, disponibilità e ospitalità sono tradizionalmente di casa». Il Presidente della Commissione Sportiva poi aggiunge: «Siamo davvero contenti di come sia andata: abbiamo raggiunto i 41 iscritti ed è stato un campionato avvincente, grazie a tre prove davvero fantastiche, anche da un punto di vista tecnico. La lotta per la vittoria finale si è conclusa solo in occasione dell’ultima gara di Pistoia, dunque c’è stato molto equilibrio nei valori complessivi. Le nostre gare, insomma, piacciono tanto, sono all’insegna del divertimento e svolgono una funzione senza dubbio positiva per tutto il territorio della provincia. Dopotutto, tocchiamo i paesaggi più variegati: dalla montagna alle valli, fino ad arrivare alla piana pistoiese». Con l’inizio del nuovo anno, poi, ci sarà spazio anche per le premiazioni ufficiali di questa edizione del Campionato Provinciale, che si terranno nel prossimo mese di gennaio con una bella serata all’insegna del divertimento e alla quale parteciperanno organizzatori, piloti, tifosi e appassionati: «La passione per lo sport automobilistico caratterizza da sempre l’Automobile Club Pistoia - conclude il Presidente Tanteri - rendendo possibile sul territorio della provincia l’organizzazione di eventi, manifestazioni e collaborazioni divenute negli anni appuntamenti fissi tra i più apprezzati». Sono numerosi, inoltre, i raduni di auto d’epoca che si svolgono nella provincia pistoiese e che di volta in volta vengono comunicati nelle attività sportive dell’AC Pistoia, riscuotendo un successo davvero significativo.