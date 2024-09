Gomme termiche, torna l'obbligo delle invernali: occasione per controllare gli pneumatici

La stagione fredda è alle porte. Le giornate si fanno più brevi, al mattino l'aria è frizzante ed è ora di accendere il riscaldamento nell'abitacolo. E, dal 15 novembre, scatta l'obbligo di dotare le proprie auto di gomme invernali o catene, pure in assenza di neve. Obbligo che durerà fino al 15 aprile. Gli pneumatici invernali rispettano i requisiti di legge e regalano maggiore sicurezza, aderenza e stabilità necessarie su strade innevate o ghiacciate. Tale misura persegue infatti l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale, in considerazione del fatto che durante tale periodo alcuni tratti della rete viaria sono soggetti a precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata che possono condizionare la sicurezza dei viaggiatori. Questi pneumatici superano le prestazioni delle gomme "all season" quando le temperature scendono sotto i 7 gradi centigradi. Le gomme invernali da neve o termiche sono contrassegnate dalla dicitura M+S. L'omologazione, ossia il riconoscimento ufficiale dell'Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento, è indicata dal marchio E seguita da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione e da un numero di serie. La mancata osservanza prevede sanzioni amministrative comprese tra gli 80 e i 318 euro e l’intimazione a non proseguire il viaggio. E se pensate di montare solo due gomme termiche per risparmiare, sappiate che il Codice della strada non lo vieta, ma ogni curva potrebbe essere buona per perdere bruscamente il controllo dell'auto. «Tale obbligo è anche occasione per controllare gli pneumatici del nostro veicolo, che spesso dimentichiamo di fare», spiega Maddalena Borelli, titolare di Porrettana Gomme, azienda con 50 anni di esperienza alle spalle e con ben 4 sedi, di cui una a Pistoia. Affidarsi ad esperti del settore è fondamentale in questo caso, con servizi personalizzati, a seconda delle esigenze di ciascuno. «Ci occupiamo di pneumatici, ma più in generale di tutto ciò che riguarda l’automotive e questo ci permette di trovare insieme la soluzione migliore per le esigenze di ogni persona», chiarisce la Borelli, per poi aggiungere: «Ogni anno partecipiamo a corsi di formazione per continuare a crescere in competenza e assicurare il miglior servizio possibile, rapido e puntuale». E ancora: «Prendiamo per mano il cliente, per guidarlo nella scelta della soluzione migliore in base al proprio mezzo di trasporto, all’utilizzo e alle sue esigenze. Ma il nostro rapporto non finisce qui, vogliamo essere un punto di riferimento per ogni problema ma anche per le normali manutenzioni che permettono di garantire così la necessaria sicurezza». La Borelli tiene inoltre a precisare che «non siamo la tipica officina per soli uomini. Abbiamo concepito i nostri ambienti per ospitare tutti senza distinzioni. Il nostro unico pensiero è quello di far vivere la miglior esperienza di acquisto possibile». Dunque un ambiente confortevole anche per donne e bambini, spazzando via il retaggio che «dal gommista ci va solo l’uomo». «I nostri servizi nel settore automotive sono stati e saranno sempre una questione di qualità e competenza. Mettiamo tutte le nostre forze per offrire preparazione tecnica, strumenti di alto livello tecnologico, un ambiente confortevole in cui passare il proprio tempo e un prezzo sempre competitivo - ribadiscono da Porrettana Gomme -: il nostro è un impegno profondo fatto di costante rinnovamento e attenzione a tutto ciò che di nuovo propone il settore».