È partito il Campionato Provinciale di Pistoia, Ciardi e Silvestri al top in questo rally

È iniziata dalla Montagna Pistoiese la quarta stagione del Campionato Provinciale Pistoia "Memorial Roberto Misseri", un'iniziativa promossa con dedizione da ACI Pistoia e dedicata ai soci sportivi del territorio. Il 41° Rally degli Abeti e dell'Abetone ha inaugurato il campionato, riservato ai licenziati Aci Sport con licenza rilasciata a Pistoia, ha visto tutti iscritti d'ufficio per la prima gara, mentre per le successive, a partire dal Valdinievole, sarà necessario ufficializzare l'adesione. La competizione ha subito mostrato il suo alto livello con le performance di due piloti che hanno dato lustro all’automobilismo pistoiese: Alessandro Ciardi e Daniele Silvestri, entrambi al comando con undici punti. Alessandro Ciardi, pilota di Casalguidi, ha regalato una prestazione eccezionale, ottenendo anche il sesto posto assoluto. In coppia con Tondini sulla GR Yaris, Ciardi ha corso a San Marcello Pistoiese ripetendo il successo dell'anno precedente, utilizzando la gara anche come allenamento per la GR Yaris Rally Cup a Verona, in concomitanza con il Valdinievole. Daniele Silvestri ha portato la sua Peugeot 208 Rally4 al successo tra le due ruote motrici, posizionandosi al decimo posto assoluto. Accompagnato da Leonardo Marraccini, Silvestri ha superato un inizio difficile con la rottura di un manicotto dell’acqua, riuscendo poi a risolvere il problema e a ottenere un risultato significativo. Paolo Moricci, con la sua Renault Clio Rally4 condivisa con Paolo Garavaldi, ha completato il podio con 7 punti, piazzandosi tredicesimo assoluto e terzo tra le trazioni anteriori. Tra i co-piloti, Leonardo Marraccini guida la classifica, seguito da Iacopo Innocenti e Paolo Garavaldi. Nella categoria RC2N, dedicata alle vetture "top car", Davide Giordano, con la Skoda Fabia R5, è balzato al comando con 4 punti, posizionandosi anche primo nella "over 55". Lo seguono Mirko Baldacci (Skoda) con 2 punti e Federico Gasperetti con 1 punto, quest'ultimo costretto al ritiro per un guasto al cambio della sua Citroen C3 Rally2. Nella categoria RC5N, Luca Fagni ha preso la testa della classifica al debutto con la Renault Clio Rally5, ottenendo 6 punti. Il trio composto da Antonio Ilari, Giacomo Biondi e Stefano Giannini, tutti su Peugeot 106, segue con 2 punti ciascuno. Tra i co-piloti, Gianni Melani, Marco Ancillotti e Camilla Gaggioli si trovano a pari merito con 2 punti. Nella classe RC6N, il copilota Nicola Perrone è l'unico classificato, avendo navigato Mario Giacomelli, quinti in classe A0. Ora, l'attenzione si sposta sulla seconda prova, il Rally Valdinievole e Montalbano, organizzato da Laserprom 015 per il 29 e 30 giugno, con base a Larciano. Questa gara rappresenterà un ulteriore banco di prova per i piloti e i team, pronti a sfidarsi su un percorso che promette emozioni e sorprese.