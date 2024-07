ACI Pistoia Photo Contest 2024: i vincitori

Si è conclusa, ancora una volta con grande successo, la dodicesima edizione di ACI Pistoia Photo Contest. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 19 maggio nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia e ha visto la presenza del rinomato fotografo Alberto Ghizzi Panizza, premiato per meriti fotografici e autore di una coinvolgente lectio magistralis. La giornalista Lucia Agati ha inoltre tenuto un intervento sulla fotografia e il giornalismo. Le iscrizioni per questa edizione sono state circa 1.500, con 4.587 fotografie provenienti da tutte le regioni d'Italia e dall’estero. Le foto sono state suddivise in sette categorie: Paesaggio, Ritratto, Street, Natura, Urban, Distanza Ravvicinata e “Connessioni Umane”, quest'ultima una categoria concettuale che ha permesso ai fotografi più visionari di esprimersi. Il concorso, promosso da ACI Pistoia (nelle persone del presidente Antonio Breschi e il direttore Giorgio Bartolini) e ideato e curato da Angelo Fragliasso, ha avuto come partner tecnico Papyrus Communication e come partner sostenitore Sara Assicurazioni, che ha offerto un premio speciale, Foto Cult come media partner e Bruno Corsini Confetti che ha offerto una degustazione di prodotti tipici. Anche per questa edizione il concorso ha potuto godere del patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia e del sostegno della Fondazione CariPT. Le foto sono state valutate da undici giudici attraverso tre selezioni e una votazione finale, selezionando 72 foto finaliste. La giuria era composta da: Lucia Agati (giornalista de La Nazione), Fabrizio Antonelli (fotografo), Antonio Breschi (pubblicitario e presidente ACI Pistoia), Giovanni Ciattini (giornalista, fotografo), Giulia Del Ghianda (fotografa, quadro FIAF), Attilio Gagliardi (fotografo, formatore), Alberto Ghizzi Panizza (fotografo, Master Nikon School), Carlo Lucarelli (fotografo, dirigente FIAF), Francesca Mangiatordi (fotografa), Francesco Piccolo (pubblicitario) e Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia). Il Primo Premio Assoluto è stato assegnato a Giulio Montini (Como) con la foto “Il Bacio” (vincitore anche nella categoria Connessioni Umane). La categoria Paesaggio è stata vinta da Alessandro Veneri (Brescia) con la foto “L’ira di Benacus”. La categoria Ritratto è stata vinta da David Dolci (Pistoia) con la foto "Passione e Dipendenza”. Luciano Cassese (Napoli) ha primeggiato nella categoria Street con la foto “Naples Street Soccer”. Per Natura si è piazzato al primo posto Michele Cimini (Grosseto) con “Airone Specchiato”. Nella categoria Urban è arrivata prima Valentina Lucchinelli (La Spezia) con “Calatrava”. In Distanza Ravvicinata ha invece vinto Francesco Falcone (Foggia) con la sua “Mantide”. Sono stati inoltre assegnati il Premio Socio ACI ad Antonio Aguti, il Premio Speciale Sara Assicurazioni ad Antonio Duilio Puosi, e il Premio Speciale ACI a Franco Fratini di Milano. Sono state conferite anche 7 Menzioni Speciali agli autori: Gabriele Tamburini, Roberto Dessi, Pamela Doretti, Fabrizio Bonifazi, Gino Dalla Riva, Sara Pescia, Marco Ricciardiello. A sorpresa, è stato attribuito un riconoscimento anche a Fabrizio Antonelli, fotografo vincitore del premio Oasis, quale giudice decano e per il suo importante contributo ad ACI Pistoia Photo Contest che va ben oltre il suo ruolo. All'evento erano presenti circa 150 persone, mentre la diretta su Facebook ha registrato circa 3.000 collegamenti. «Stiamo vivendo un’epoca difficile – ha detto Breschi, presidente dell’ACI Pistoia – ed è una grande consolazione che ci siano così tante persone che vedono il bello, che sanno vederlo». Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha invece affermato: «Il contest porta alto il nome di Pistoia e per questo ringrazio il curatore e ideatore Angelo Fragliasso». La copertura social dell'intero svolgimento del concorso (ottobre-maggio) supera stabilmente ormai il milione di impression. La diretta su Facebook ha superato i 2mila collegamenti (che non tengono conto di chi l’ha guardata e guarderà). La qualità delle opere è stata considerata molto elevata dagli addetti ai lavori, dai presenti e dai giudici che, proprio per questo, hanno avuto non poche difficoltà nella valutazione delle foto. La media di età dei finalisti si attesta oltre i 40 anni, dimostrando che i partecipanti all'ACI Pistoia Photo Contest sono fotografi con un'esperienza personale e artistica significativa, in grado di proporre immagini di grande qualità sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti. Senza contare che, come sottolineato da Bartolini, «l’ACI Pistoia Photo Contest è il biglietto da visita della città e della provincia». Fra i tanti fotografi che sono arrivati a Pistoia, anche da molto lontano, per essere premiati, molti hanno scelto di trascorrere il fine settimana qui e hanno trovato una città bellissima e accogliente e hanno apprezzato la cura e l’accuratezza, con cui la cerimonia conclusiva è stata preparata. L’appuntamento per la tredicesima edizione è fissato per l’autunno 2024.