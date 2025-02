AC e la Polizia Municipale: "Ritorno al futuro"

AC Pistoia ancora una volta a sostegno della Polizia Municipale di Pistoia. Da tempo, ormai, l’Automobile Club Pistoia collabora con la Polizia Locale a numerose iniziative, eventi e progetti legati al tema dell’educazione stradale, della viabilità e della mobilità sostenibile. La prossima collaborazione tra le due realtà è prevista per fine febbraio, con il nuovo seminario di alta specializzazione organizzato dal Comando della Polizia Municipale di Pistoia e rivolto agli addetti ai lavori. “Ritorno al futuro” è il nome dell’evento sul controllo del territorio e sicurezza urbana previsto per venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 9. Un evento formativo e informativo, destinato a tutti gli operatori delle forze di Polizia, che si terrà al Grand Hotel Villa Cappugi (in via di Collegigliato) e al quale prenderanno parte esperti provenienti da tutta Italia. Verranno affrontati diversi temi relativi al controllo del territorio come il riconoscimento delle patenti false, la sicurezza in materia di privacy, la piaga delle baby gang, l’accertamento dell'identità e altri argomenti utili ad aiutare i partecipanti ad affrontare la propria attività professionale. I lavori si apriranno con i saluti della comandante della Polizia Municipale di Pistoia Ernesta Tomassetti, seguita dagli interventi del Questore di Pistoia Marco Del Piaz, il già comandante della Polizia Municipale Andrea Pasquinelli, il già vicecomandante della Polizia Municipale Stefano Assirelli. A seguire, alle ore 11 è previsto l’intervento del funzionario della Polizia Locale Elisabetta Gasparrini. Sono invece previsti alle 11.40 gli interventi di Pierangela Guasconi, già E.Q. PL di Firenze, e alle 12.20 di Marco Andrea Seniga, già Comandante PL e comitato scientifico SIPL. Special guest della giornata sarà appunto l’Automobil Club Italia: il responsabile Giorgio Bartolini interverrà sul tema delle competizioni sportive su strada e le varie implicazioni su viabilità e circolazione stradale. Del resto, tra i tanti compiti dell’AC c’è anche quello di approvare dei percorsi di gara e omologazione del materiale tecnico utilizzato nelle competizioni. A moderare tutti gli interventi, il già citato Assirelli, ufficiale in congedo della Polizia Municipale di Prato. Terminata la carrellata degli interventi mattutini, in quattro sale della struttura saranno affrontati diversi temi, tutti dalle 14.30 alle 16.40. Nella Sala Verde si parlerà di falsi documentali, tecniche d’approccio al controllo documentale su strada; nella Sala Rossa le tecniche d’indagine; nella Sala Viola le nuove modifiche del Codice della Strada su alcol e droga e infine nella Sala Blu verranno condivise pillole di cinematica, analisi pratica dei sinistri stradali coi veicoli a due ruote e con pedoni. Tra i docenti: Leonardo Fabbri, Davide Capsoni, Marco Boscolo, Raoul De Michelis, Marco Opizzio, Thomas Artuso, Riccardo Evangelista. Sulla partnership istituzionale con l’AC Pistoia, Assirelli ci tiene a ribadire l’importanza di questa collaborazione, che ormai dura da svariati anni e che porta alla creazione di eventi e incontri di formazione sempre molto utili e importanti: «Una collaborazione preziosa e importante: AC sa sempre come portare quel qualcosa in più con la sua ricca esperienza. Abbiamo lavorato insieme su diversi fronti: dalle campagne contro l’abuso di alcol alla sicurezza alla guida, alla circolazione stradale. Sempre con AC siamo stati anche nelle scuole per affrontare il tema della sicurezza stradale. Un partner istituzionale di cui non possiamo assolutamente fare a meno». Del resto, l’Automobile Club è da sempre a supporto agli Istituti Scolastici nella programmazione di attività di educazione stradale degli alunni, proponendo un Progetto Formativo univoco per tutti gli studenti. Allo stesso modo AC è dalla parte degli automobilisti e crede nel valore fondamentale della formazione e dell’aggiornamento dei piloti e di tecnici, ufficiali di gara e medici sportivi, per questo realizza in proprio ed attraverso le sue strutture dedicate, corsi e iniziative formative. Un altro seminario di specializzazione è poi previsto per il 1° marzo a La Cattedrale, in via Sandro Pertini. Dalle 9 alle 13 parlerà in particolare delle unità cinofile nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti: dal controllo su persone e veicoli alle procedure operative e atti da redigere, dal benessere e la gestione del cane anti-droga alle dimostrazioni con unità cinofile anti-droga. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17 è previsto un incontro con cani da ricerca, cani bagnino, cani anti-droga, cani guida per non vedenti. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.