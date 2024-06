Splende Arcobaleno d’estate. E la stagione turistica decolla. Un ricco cartellone di eventi lungo la rotta delle vacanze

FIRENZE

Un omaggio alla Toscana diffusa, quella dei piccoli centri: in montagna, in collina o sulla costa. Quella dell’arte e della storia, ma anche dei borghi e dei mille tesori, nascosti o meno. E’ il tema della dodicesima edizione di Arcobaleno d’Estate, un contenitore di eventi, che dal 19 al 25 giugno animeranno la Toscana, promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

La presentazione si è svolta nei giorni scorsi a Firenze, a palazzo Strozzi Sacrati, dove sono intervenuti il governatore Eugenio Giani, il vice direttore de La Nazione Luigi Caroppo, i direttori di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo. Al tavolo anche il direttore generale e il presidente di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni e Aldo Cursano, la responsabile area Turismo di Confesercenti Toscana Maila Bettaccini, Daniela Peatraglia di Confristoranti Confcommercio Provincia di Pisa, nonché Rodolfo Salemi, assessore del Comune di Viareggio insieme ad Andrea Volpintesta, primo ballerino della Scala, Dario Di Giacomo, assessore del Comune di Carmignano, la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti e anche Alberto Montigiani, Edoardo Baldini e Alessandra Capra (Associazione Fieri Aps-Ets) e Massimo Gramigni di Prg con il maestro Davide Guerrieri che si è esibito con l’oboe offrendo un assaggio del concerto del 22 giugno a Vallombrosa.

"Un appuntamento di riferimento che segna l’inizio dell’estate – ha sottolineato il presidente Eugenio Giani – e che fin dalla prima edizione rappresenta il simbolo di una collaborazione finalizzata a valorizzare le molteplici declinazioni della bellezza nei nostri territori". "Per La Nazione – le parole del vicedirettore Caroppo – l’edizione 2024 di Arcobaleno d’estate ha un valore aggiunto perché si festeggiano i 165 anni di vita del nostro giornale". Il cartellone prende il via a Firenze oggi alle ore 19 con il brindisi di apertura a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo sulla terrazza panoramica della Leggenda dei Frati con la possibilità di partecipare alla visita guidata all’attigua villa Bardini dove è aperta la mostra fotografica dedicata a Mimmo Iodice.

Se il programma è in continuo aggiornamento sul sito visittuscany.com, sul quale enti e operatori possono inserire le proprie proposte, vanno segnalate le due anteprime Arcobaleno d’estate: ovvero “La Toscana in Bocca“ (7-8 giugno a Prato targato Confcommercio) e il Festival della Danza Città di Viareggio promosso dal Comune di Viareggio, conclusosi il 15 giugno. Avanti con la Festa della Musica a Pistoia dal 20 al 23 giugno promossa dal Comune (concerti a ingresso gratuito) e Tramonti diVini: i sapori del Montalbano il 21 e il 22 giugno ad Artimino (Prato) promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Carmignano in collaborazione con Confcommercio.

Sabato 22 alle 19.30 a Vallombrosa concerto della Ensemble Symphony Orchestra con il maestro Giacomo Loprieno per un omaggio a Ennio Morricone (organizzato da Toscana Promozione Turistica, ingresso libero); stessa data per la Notte Nera a Peccioli con musica e artisti di strada (organizza Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Peccioli, la collaborazione di CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest-Terre di Pisa). Sempre il 22 alle 18 a Lucca incontro al teatro del Giglio su Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore, a seguire concerto di arie pucciniane e brindisi. Ancora il 22 a Ponte Buggianese Ponte in Festa: Concerto Pianeta Zero (serata dedicata alla musica di Renato Zero) e a seguire il 23 giugno Televisium Gran Varietà (spettacolo con intrattenimento con ballerini, attori e cantanti): due eventi promossi da Comune, Confesercenti e Centro commerciale naturale. Si prosegue il 23 giugno a Pisa con la tradizionale cena sul ponte di Mezzo (promossa da Confcommercio e Confristoranti) mentre il 25 ad Arezzo ci sarà un percorso tra gusto e visite guidate alla Fortezza Medicea con l’aperitivo d’estate (organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo). Chi partecipa alla visita in Fortezza avrà un coupon omaggio per visitare la casa-museo che fu dell’antiquario Ivan Bruschi, gestita dall’omonima Fondazione presieduta da Luca Benvenuti (apertura straordinaria il 25 dalle 18 alle 20). E martedì 25 alle 17.30 ad Alberese (Grosseto) escursione guidata nel Parco della Maremma con degustazione insieme a Confagricoltura.