Torna l’Arcobaleno d’Estate. Il brindisi a Villa Bardini per salutare la bella stagione

Firenze, 19 giugno 2024 – È oggi il gran giorno dell’Arcobaleno d’Estate, la festa che segna l’inizio della stagione estiva e che questo anno è stata tutta costruita attorno a un tema: la Toscana diffusa. Da oggi al 25 giugno saranno tanti gli appuntamenti in tutta la regione per scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali e in natura. L’evento è promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Il calendario multicolor inaugurerà oggi in uno dei luoghi più belli di Firenze: Villa Bardini. E sarà la terrazza panoramica della Leggenda dei Frati, ristorante dello chef Filippo Saporito, a ospitare a partire dalle 19, il brindisi di apertura al quale parteciperanno le autorità. Nel corso dell’evento, a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo, ci sarà anche la possibilità di visite guidate gratuite per il pubblico all’attigua Villa Bardini dove è in corso la mostra fotografica dedicata a Mimmo Jodice.

L’Arcobaleno d’Estate fa tappa anche a Reggello, sabato 22 giugno, dalle 10 alle 21, con un giorno di spettacoli, talk, degustazioni, camminate, visite guidate e un concerto al tramonto a ingresso libero sulle note di Morricone al pratone di Vallombrosa. Promosso dall’Associazione Fièri Aps Ets con il supporto di PRG, Vallombrosa Music Festival, nasce dall’amore profondo per il territorio e dalla passione per la musica e la vita di comunità. Alle 19,30 musica, ma anche parole e suggestioni per rivivere la magia del cinema e delle colonne sonore con ’Alla scoperta di Morricone’, il concerto-spettacolo che l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno dedica al grande compositore scomparso. Insomma, una intera giornata sotto l’Arcobaleno d’Estate.

"Indubbiamente vivere e lavorare in Toscana comporta molti vantaggi – sottolinea il presidente Confcommercio Firenze Aldo Cursano – e Arcobaleno costituisce un modo per tutti noi, a partire dalle categorie economiche, di restituire qualcosa alla cittadinanza sotto forma di eventi ed intrattenimento. Ma anche per offrire occasioni di scoperta di luoghi, storia, cultura e soprattutto buon vivere".